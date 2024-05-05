مراسل "إكسترا نيوز" يرصد تفاصيل إطلاق مؤسسة حياة كريمة قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة

رصد مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل إطلاق مؤسسة حياة كريمة قافلة مساعدات إنسانية إلي الأشقاء في قطاع غزة، والتى تم إطلاقها بالتنسيق مع جمعية الرباط التركية وهذا أول تعاون.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أن القافلة تتكون من 29 شاحنة، والشاحنات الخاصة بالقافلة تحمل نحو 658 طنًا من الدقيق، وهي الأولى في التعاون بين حياة كريمة وجمعية الرباط التركية، حيث تتجه إلى معمر كرم أبوسالم لتخضع للتدقيق الإسرائيلي قبل نفاذها على قطاع غزة.

وأشار إلى أن عملية التدقيق والمراجعة من جانب إسرائيل هي أحد المعرقلات التي تمنع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر نجحت في إنفاذ 85% من المساعدات إلى قطاع غزة، كما تواصل عمليات الإنزال الجوي لها في مناطق الشمال التي تحدث فيها المجاعة.