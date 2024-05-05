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"صوت من السماء".. ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوى

القارئ الشيخ محمد
القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن الذكرى الرابعة لوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وتحدث خلال التقرير نجله عن أبرز المحطات في حياة والده.

وتمر اليوم ذكرى، أحد مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم العربى، آخر عمالقة دولة التلاوة، كما وصفه الكثير من محبى قراء القرآن الكريم، الشيخ محمد محمود الطبلاوى، والذى توفى في مثل هذا اليوم 5 مايو عام 2020.

وولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى فى 14 نوفمبر من عام 1934 بمحافظة المنوفية، والتحق الشيخ محمد محمود الطبلاوى بـ"كٌتاب" القرية في عمر 4 سنوات - وأتم حفظ القرآن الكريم وعمره حوالى 10 سنوات.

بدأ الشيخ الطبلاوى يتلو القرآن الكريم وهو فى سن الثانية عشر من عمره ذاع صيته وهو في السادسة عشرة من عمره فأصبح القارئ المفضل للكثير من العائلات الكبرى، يروى الشيخ الطبلاوى عن نفسه أن أول أجر حصل عليه كان 5 قروش من عمدة قريته.

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