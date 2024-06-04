إرث الدكتور مصطفى محمود.. خلود الأفكار والإبداع
الدكتور مصطفى محمود أحد أهم المفكرين العرب في القرن العشرين، وقد برز نجمه ككاتب وفيلسوف وطبيب، تاركًا إرثًا ثقافيًا غنيًا من خلال مؤلفاته وبرامجه التلفزيونية.
مولده
وولد الدكتورمصطفى محمود في محافظة الشرقية عام 1921ودرس الطب وتخصص في الأمراض الصدرية ثم تفرغ بعد ذلك للكتابة وأصبح من أشهر المفكرين العرب.
مؤلفاته
من مؤلفاته (رأيت الله) (لغز الموت)، (لغز الحياة) ( الروح والجسد) (الوجود والعدم) (حوار مع صديقي الملحد)، (رحلتي من الشك إلى الإيمان)، (التوراة)، (أناشيد الإثم والبراءة) كما كتب دكتور مصطفى محمود مجموعة من الأشكال الأدبية ما بين الرواية والمسرح والقصص القصيرة منها الشيطان يسكن في بيتنا شلة الأنس، العنكبوت،المستحيل،الخروج من التابوت، وفيلم العنب المر، وقد حصلت روايته رجل تحت الصفر على جائزة الدولة عام 1970، أيضًا كتب مجموعات من القصص القصيرة مثل عنبر 7، شلة الأنس، رائحة الدم، الطوفان، المسيخ الدجال، الذين ضحكوا حتى البكاء.
من الأشياء الغريبة التي ذكرها دكتور مصطفى محمود عن نفسه أنه أنشأ وهو صغير في منزل والده معملًا يصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية ليقتل بها الحشرات ثم يقوم بتشريحها وحين التحق بكلية الطلب اشتهر "بالمشرحجي" لبقائه فترات طويلة في المشرحة أمام جثث الموتي مما كان له أثر بالغ في أفكاره وتاملاته حول الموت وخروج الروح.
مذكراته
كتب الدكتور مصطفى محمود في مذكراته أنه كان عاشقًا للعزف على الناي وقد تعرف أثناء دراسته في كلية الطب على واحد من أصحاب فرق أحياء الأفراح واتفق معه على أن يضمه لفرقته ووافق دون مقابل مادي مما أثار دهشة صاحب الفرقة، وقال له أنا أهوى العزف فقط لكني لا أنوي احترافه.
في الستينات صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنع الجمع بين وظيفتين ولما كان مصطفى محمود يجمع بين عضوية نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين فقد قرر الاستغناء عن عضوية نقابة الأطباء والعمل بالصحافة.
زواجه
و تزوج الدكتورمصطفى محمود مرتين الأولى من السيدة سامية وكانت تصغره 15 عامًا وكانت المشكلة التي تؤرق حياتهما هي أنها كانت غيورة جدًا عليه وكان دكتور مصطفى محمود يحبها حبًا شديدًا ويعتبرها نصف الآخر الذي لازمه أكثر من 10 سنوات. ثم تزوج من السيدة زينب حمدى واستمرت معه 4 سنوات وأوضحت في حديث لها أن د.مصطفى محمود كان يمتلك حنجرة ذهبية ويتمتع بصوت جميل وكان يمتلك عود يدندن عليه وفي أول لقاء بينهما أهدى لها أغنية الحبيب المجهول وأنه كان يتمع بروح الشباب رغم أن فارق العمر بينهما كان 25 عامًا إلا أنها لم تشعر بفارق السن أبدًا.
ومن الشخصيات المقربة من دكتور مصطفى محمود الرئيس الراحل أنور السادات والكاتب إحسان عبد القدوس والشيخ متولى الشعراوي والموسيقار محمد عبد الوهاب.
كان الرئيس السادات معجبًا بفكر وفلسفةالدكتور مصطفى محمود وعرض عليه تشكيل الوزارة لكنه رفض وقال للرئيس لقد فشلت في إدارة أصغر مؤسسة وهي الأسرة وقمت بتطليق زوجتى فكيف أنجح في إدارة وزارة كاملة.
في عام 1979 فكر الدكتورمصطفى محمود في إنشاء جامع بمنطقة المهندسين ويكون ملحق به عيادات تقدم خدمات طبية في متناول الجميع وعلى درجة عالية من الكفاءة ومن أجل تنفيذ الفكرة تبرغ بمبلغ 4000 جنية - وكان هذا المبلغ هو كل ما يملكه وقتها - ولم يكن المبلغ كافيًا لذلك لجأ إلى أصدقائه لاستكمال تمويل هذا المشروع الخيري.
ورحل الدكتور مصطفى محمود عن عالمنا عام 2009 نتيجة إصابته بنزيف في المخ بعد حياة حافلة ما بين إبداعات أدبية وفلسفية بالإضافة إلى برنامجه الشهير العلم والإيمان الذي قدمه على مدار 28 عامًا واحبه الملايين من الناس.
وفيما يلي مجموعة من أقوال د. مصطفى محمود عن الحياة والسعادة والحب:
- السعادة في الحياة تأتي من داخلنا ومن قبولنا لما نحن عليه
- السعادة هي حالة داخلية مبهجة وإحساس بالتصالح مع النفس والدنيا والله، واقتناع عميق بالعدالة الكامنة في الوجود كله، وقبول لجميع الآلام في رضى وابتسام.
- السعادة الحقة لا يمكن أن تكون صراخًا، وإنما هي حالة عميقة من حالات السكينة تقل فيها الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة في الثرثرة
- السعادة ليست في أن يكون عندك الكثير جدًا، وإنما السعادة في أن تحب الدنيا والناس وأن تواتيك الفرصة لتأخذ بنصيب قليل من خيراتها
- إن القليل الذي تحبه يسعدك أكثر من الكثير الذي لا تحبه
- القليل يحفز على العمل، وفي العمل ينسى الإنسان نفسه وينسى بحثه عن السعادة، وهذا في الواقع منتهى السعادة.
- ابتسم عندما تجلس مع عائلتك فهناك من يتمنى عائلة
- ابتسم عندما تذهب إلى عملك، فالكثير ما زال يبحث عن وظيفة
- ابتسم لأنك بصحة وعافية فهناك من المرضى من يتمنى أن يشتريها بأغلى الأثمان
- ابتسم لأنك حي ترزق فالأموات يتمنون الحياة ليعملوا صالحًا
- ابتسم لأن لك ربًا تدعوه وتعبده فغيرك يسجد للبقر
- أسعد الطبقات هي الطبقة المتوسطة لأنها الطبقة التي تملك القليل من كل شئ، فهي ليست معدمة مفلسة كالطبقة الدنيا وليست متخمة كالطبقة الراقية ولهذا فهي الطبقة التي يخرج منها العلماء والفنانون والعباقرة والزعماء والأنبياء.
- السعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة بل هي في (ماذا نفعل بالمال والقوة والسلطة).
- حين يفهم الإنسان نفسه سوف يتخلص من إحساسه بالغربة، سوف يعود إليه إحساس الألفة والانسجام والاندماج مع الحياة
- حين نفهم أنفسنا نصبح أقوى من كل ظروفنا لأننا نستطيع أن نشكل هذه الظروف ونتوافق معها.
- قيمة الإنسان هي ما يضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته.
- الحب هو الجنون الوحيد المعقول في الدنيا.
- إن حياة تنتهي بالموت، ولا بقاء بعدها، هي حياة لا تستحق أن نحياها.
- المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك أولًا وتتصفحه دون نظر إلى غلافه.. قبل أن تحكم على مضمونه.
- الرحمة أعمق وأعظم من الحب، فيها الحب، وفيها التضحية، وإنكار الذات، والتسامح، والعطف، والعفو، وفيها الكرم
- كلنا قادرون على الحب بحكم الطبيعة البشرية، وقليل منا هم القادرون على الرحمة.
- كل يوم هو فرصة لاستكشاف وتجربة شئ جديد
- لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لن تعيش لإرضاء أحد سوى الله
- الناس مختلفة كالالوان الجميلة وتكمل بعضها بعضًا
- في هذا العالم لا وجود للنهايات الجميلة إلّا في الأفلام فقط لأنها من خيال المؤلف!
- حكايات الحب الأول مادة جيدة للذكرى.. ولكنها لا تصلح لتكون مادة حياة أو زواج، إنها الآن تثير دموعك ولكنها غدًا لن تثير فيك إلا ابتسامة لطيفة.
- لا يوجد وهم يبدو كأنه حقيقة مثل الحب ولا حقيقة نتعامل معها وكأنها الوهم مثل الموت.
- أفضل ما تهبه في حياتك: العفو عن عدوك، والصبر على خصمك، والإخلاص لصديقك، والقدوة الحسنة لطفلك، والإحسان لوالديك، والاحترام لنفسك، والمحبة لجميع الناس
- الانتصار على الأنانية ليس معركة يوم، وإنما معركة عمر وحياة.. ولكن ثمار المحبة تستحق كفاح العمر
- ومن نصائح د. مصطفى محمود "لا تشارك غيورًا، ولا تسألن حسودًا، ولا تجاور جاهلًا، ولا تؤاخ مرائيًا، ولا تصاحب بخيلًا، ولا تستودع سرك أحدا"ً.
- إذا نزل مؤمن وكافر إلى البحر فلا ينجو إلا من تعلم السباحة، فالله لا يحابي الجهلاء فالمسلم الجاهل سيغرق والكافر المتعلم سينجو.
- كل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار.. كل ما في الأمر أنها تتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة.
- البواطن التي نجاهد في إخفائها هي حقائقنا وليس ما نلبس من ثياب وما ندلي به من تصرفات
- انظر في باطنك وتفكر وتأمل تعرف ما تخفيه وتعلم أين مكانك في الدنيا وأين مكانك في الآخرة.
- القشه في البحر يحركها التيار والغصن على الشجرة تحركه الريح والإنسان وحده هو الذي تحركه الإرادة.
- كل لحظة تطرح على الإنسان موقفًا، وتتطلب منه اختيارًا بين بدائل، وهو في كل اختيار يكشف عن نوعية نفسه وعن مرتبته ومنزلته دون أن يدري.
- إن الإنسان معجزة المتناقضات.
- الحب هو الألفة ورفع الكلفة، أن لا تجد نفسك في حاجة للكذب، أن تصمتا أنتما الاثنين فيحلو الصمت، وأن يتكلم أحدكما فيحلو الإصغاء.
- بالحب يحل الانسجام والنظام فى الجسد والروح، وإذا كان الحب لم يشفِ أحدًا إلى الآن، فلأننا لم نتعلم بعد كيف نحب.
- الكراهية تكلف أكثر من الحب، لأنها إحساس غير طبيعي، إحساس عكسي مثل حركة الأجسام ضد جاذبية الأرض، تحتاج إلى قوة إضافية وتستهلك وقودًا أكثر.
- جرب ألا تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تيأس ولا تتشاءم، وسوف تلمس بنفسك النتيجة المذهلة، سوف ترى أنك يمكن أن تشفى من أمراضك بالفعل، إنها تجربة شاقة سوف تحتاج منك إلى مجاهدات مستمرة ودائبة مع النفس ربما لسنين وسنين.
- الدبلوماسي هو الرجل الذي يحدثني وهو يكرهني فأظن أنه يحبني.
- إذا جثم عليك كابوس الملل ابحث عن واحد يمل معك.
- الحياة مغامرة يجب أن تعيشها بشكل مثير وجرئ
- الصمت ليس دليل على القبول بل قد يكون رفضًا هادئًا
- حفظ المسافة في العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافة بين العربات أثناء السير فهي الوقاية الضرورية من المصادمات المُهلكة.
- إنَّ السَّعادة في معناها الوحيد المُمكن: هي الصُّلح بينَ الظَّاهر والباطن، هيَ الصُّلح بين الإنسانِ ونفسه.
- لو كانت الأشياء المادية أهم من المعنوية؛ لما دفن الجسد في الأرض، وصعدت الروح إلى السماء.