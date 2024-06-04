إرث الدكتور مصطفى محمود.. خلود الأفكار والإبداع

الدكتور مصطفى محمود أحد أهم المفكرين العرب في القرن العشرين، وقد برز نجمه ككاتب وفيلسوف وطبيب، تاركًا إرثًا ثقافيًا غنيًا من خلال مؤلفاته وبرامجه التلفزيونية.

مولده

وولد الدكتورمصطفى محمود في محافظة الشرقية عام 1921ودرس الطب وتخصص في الأمراض الصدرية ثم تفرغ بعد ذلك للكتابة وأصبح من أشهر المفكرين العرب.

مؤلفاته

من مؤلفاته (رأيت الله) (لغز الموت)، (لغز الحياة) ( الروح والجسد) (الوجود والعدم) (حوار مع صديقي الملحد)، (رحلتي من الشك إلى الإيمان)، (التوراة)، (أناشيد الإثم والبراءة) كما كتب دكتور مصطفى محمود مجموعة من الأشكال الأدبية ما بين الرواية والمسرح والقصص القصيرة منها الشيطان يسكن في بيتنا شلة الأنس، العنكبوت،المستحيل،الخروج من التابوت، وفيلم العنب المر، وقد حصلت روايته رجل تحت الصفر على جائزة الدولة عام 1970، أيضًا كتب مجموعات من القصص القصيرة مثل عنبر 7، شلة الأنس، رائحة الدم، الطوفان، المسيخ الدجال، الذين ضحكوا حتى البكاء.

من الأشياء الغريبة التي ذكرها دكتور مصطفى محمود عن نفسه أنه أنشأ وهو صغير في منزل والده معملًا يصنع فيه الصابون والمبيدات الحشرية ليقتل بها الحشرات ثم يقوم بتشريحها وحين التحق بكلية الطلب اشتهر "بالمشرحجي" لبقائه فترات طويلة في المشرحة أمام جثث الموتي مما كان له أثر بالغ في أفكاره وتاملاته حول الموت وخروج الروح.

مذكراته

كتب الدكتور مصطفى محمود في مذكراته أنه كان عاشقًا للعزف على الناي وقد تعرف أثناء دراسته في كلية الطب على واحد من أصحاب فرق أحياء الأفراح واتفق معه على أن يضمه لفرقته ووافق دون مقابل مادي مما أثار دهشة صاحب الفرقة، وقال له أنا أهوى العزف فقط لكني لا أنوي احترافه.

في الستينات صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنع الجمع بين وظيفتين ولما كان مصطفى محمود يجمع بين عضوية نقابة الأطباء ونقابة الصحفيين فقد قرر الاستغناء عن عضوية نقابة الأطباء والعمل بالصحافة.

زواجه

و تزوج الدكتورمصطفى محمود مرتين الأولى من السيدة سامية وكانت تصغره 15 عامًا وكانت المشكلة التي تؤرق حياتهما هي أنها كانت غيورة جدًا عليه وكان دكتور مصطفى محمود يحبها حبًا شديدًا ويعتبرها نصف الآخر الذي لازمه أكثر من 10 سنوات. ثم تزوج من السيدة زينب حمدى واستمرت معه 4 سنوات وأوضحت في حديث لها أن د.مصطفى محمود كان يمتلك حنجرة ذهبية ويتمتع بصوت جميل وكان يمتلك عود يدندن عليه وفي أول لقاء بينهما أهدى لها أغنية الحبيب المجهول وأنه كان يتمع بروح الشباب رغم أن فارق العمر بينهما كان 25 عامًا إلا أنها لم تشعر بفارق السن أبدًا.

ومن الشخصيات المقربة من دكتور مصطفى محمود الرئيس الراحل أنور السادات والكاتب إحسان عبد القدوس والشيخ متولى الشعراوي والموسيقار محمد عبد الوهاب.

كان الرئيس السادات معجبًا بفكر وفلسفةالدكتور مصطفى محمود وعرض عليه تشكيل الوزارة لكنه رفض وقال للرئيس لقد فشلت في إدارة أصغر مؤسسة وهي الأسرة وقمت بتطليق زوجتى فكيف أنجح في إدارة وزارة كاملة.

في عام 1979 فكر الدكتورمصطفى محمود في إنشاء جامع بمنطقة المهندسين ويكون ملحق به عيادات تقدم خدمات طبية في متناول الجميع وعلى درجة عالية من الكفاءة ومن أجل تنفيذ الفكرة تبرغ بمبلغ 4000 جنية - وكان هذا المبلغ هو كل ما يملكه وقتها - ولم يكن المبلغ كافيًا لذلك لجأ إلى أصدقائه لاستكمال تمويل هذا المشروع الخيري.

ورحل الدكتور مصطفى محمود عن عالمنا عام 2009 نتيجة إصابته بنزيف في المخ بعد حياة حافلة ما بين إبداعات أدبية وفلسفية بالإضافة إلى برنامجه الشهير العلم والإيمان الذي قدمه على مدار 28 عامًا واحبه الملايين من الناس.

وفيما يلي مجموعة من أقوال د. مصطفى محمود عن الحياة والسعادة والحب: