"الداخلية" تواصل إجراءات التسهيل والتيسير على الراغبين في استخراج الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسييرات لهم.

استقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطي، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.