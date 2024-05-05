الأحد 05 مايو 2024
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الدين لله

وزير الأوقاف عن مؤتمر الواعظات: تجربة متفردة تعبر عن رؤية الدولة في تمكين المرأة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المؤتمر الأول للواعظات يعد يومًا منتظرًا للدولة المصرية، مؤكدًا أننا أمام تجربة متفردة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة في مختلف المجالات العمل.

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أضاف وزير الأوقاف خلال افتتاح المؤتمر الأول للواعظات المقام تحت عنوان "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع"، أن الواعظات لديهن دور هام في مجال الدعوة الإسلامية في المساجد، مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة إلى تعزيز السيطرة على مصليات السيدات في المساجد من خلال دور الواعظات.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تضم ما يقرب من 700 واعظة، منهم 40 واعظة عضو في هيئة تدريس جامعة الأزهر، وحصلت ما يقرب من 42 منهن على درجة الدكتوراة، بالإضافة إلى حصول ما يقرب من 100 واعظة على درجة الماجستير، فضلا عن إجادة الكثير منهن لعدد من اللغات الأجنبية.

وأكد وزير الأوقاف أن عددًا كبيرًا من الواعظات حصلن على دورات متعددة في مجال الحاسب الآلي والتعامل مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة في مجالات الدعوة المختلفة والعلوم الشرعية.

وأعلن وزير الأوقاف عن إقامة مؤتمر دولي لنقل تجربة الواعظات من خلال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتعقد وزارة الأوقاف، اليوم، فعاليات مؤتمر الواعظات تحت عنوان "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع"، في إطار اهتمام الأوقاف المصرية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

الدولة المصرية

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