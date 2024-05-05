أجهزة المدن الجديدة ترفع كفاءة المسطحات الخضراء وتطوير الميادين لاستقبال أعياد الربيع

نفذت رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، خطة تنمية ورفع كفاءة المسحطات الخضراء وتنسيق أعمال الزراعة على مستوى المدن والارتقاء بالمظهر الحضاري من أعمال تجميل ونظافة الميادين والشواراع والأحياء وذلك استعدادا لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم بالمدن، حيث تأتي خطة التنمية في إطار اهتمام القيادة السياسية والسلطة المختصة بالمدن العمرانية الجديدة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الارتقاء بالمظهر الحضارى بالمدينة.

جهاز أخميم الجديدة: تطوير المسطحات الخضراء ونظافة الشوارع استعدادًا لاستقبال أعياد شم النسيم



وأعلن المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أنه تم رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتطوير الزراعات لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين المقيمين بالمدينة والزائرين وذلك استعدادًا لاستقبال أعياد شم النسيم.

وقال المهندس مصطفى هارب، إنه تم تطوير أعمال زراعة وتنسيق الموقع العام بالمدينة، بالإضافة إلى ذلك قيام إدارة التنمية بتكيثف أعمال النظافة وتعقيم صناديق القمامة وكذا نظافة اللافتات والشوارع ذلك للعمل على زيادة عوامل الجذب بالمدينة.



وأكد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، ضروره المتابعة اليومية والمستمرة لكافة المشاريع الخدمية من أعمال تنسيق الموقع العام و أعمال صيانة الزراعات والتشجير وكذا أعمال النظافة خلال فترة الإجازة والأعياد.

لوحة طبيعية رائعة تكسو ربوع مصر في أعياد الربيع بالسويس الجديدة





وقالت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إن أعمال زراعة وتنسيق الموقع العام ضمن أعمال إدارة الزراعة والتجميل والنظافة وكذا نظافة اللافتات والشوارع بالمدينة لتزداد بريقًا في أعياد الربيع، مؤكدة ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال صيانة المسطحات الخضراء والزراعات والتشجير وكذا أعمال النظافة وكذلك للحفاظ على الوجة الحضاري للمدينة، مشيرة إلى أنه تم تطوير وتزيين الميادين العامة بالمدينة وغرس 1000 شجرة على المحاور العام بالمدينة للارتقاء بمظهر المدينة.



وأفاد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أن إدارة الزراعة بالجهاز قامت بزراعة الأشجار المثمرة بالمدينة طبقًا للمبادرة الرئاسية حيث تم زراعة محطة المعالجة بطاقة 29 ألف متر مكعب كل يوم كما شملت خطة التنمية زراعة الحى السكنى الأول ومنطقة عمارات ٤٨٠ فدان الميادين العامة بالمدينة.

سوهاج الجديدة تستعد لعيد شم النسيم

وأكد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على الاهتمام بتجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين في عيد شم النسيم، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمزروعات وريها وتسميدها وتبديل التالف منها.

وأشار المهندس محمد عبد الله، إلى أنه تم صيانة أعمدة الإنارة بجميع الحدائق وتأهيل أعمال الكهرباء بجميع الحدائق حيث تم البدء بحديقة الفا أمام جامعة ميريت وجرى إعادة دهانات أعمدة الإنارة والبرجولات وتم تركيب لمبات موفره وجلوبات..لتتم إضاءتها بشكل كامل.