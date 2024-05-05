الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: "لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن عمارة بيوت الله هى من تعظيم شعائر الله وهى صورة للمسلمين، قائلا: "لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا".

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دعمًا للمرأة.. الأوقاف تطلق مؤتمر "تأهيل الواعظات ودورهن فى مجال الدعوة"

وأضاف وزير الأوقاف خلال افتتاح المؤتمر الأول للواعظات المقام تحت عنوان "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع 23 جامعة من أجل تأهيل الأئمة والواعظات للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة بمنحة مجانية بالكامل على أن تتحمل الجامعة 50% والوزارة 50%، مع صرف حافز تشجيعي لهم من أجل تشجيعهم على البحث العلمي.

وأوضح وزير الأوقاف أن 949 إمام حصلوا على الدكتوراة خلال الفترة الماضية بجانب 32 واعظة، و2400 إمام وواعظة حصوا على درجة الماجستير.

وأشار إلى أن إجمالي ما أنتجته وزارة الأوقاف خلال الفترة الماضية وصل إلى أكثر من 460 مؤلفا وإجمالي ما تتنجه الأوقاف سنويا أكثر من 60 إصدارا في المجالات العلمية والدعوية المختلفة، موضحا أن عمارة بيوت الله هى من تعظيم شعائر الله وهى صورة للمسلمين، قائلا" لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا".

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دعمًا للمرأة.. الأوقاف تطلق مؤتمر "تأهيل الواعظات ودورهن فى مجال الدعوة"

 

وزير الأوقاف تأهيل الواعظات 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 عظيم شعائر الله الأوقاف

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