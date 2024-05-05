الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

رئيس جامعة المنوفية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي خلال احتفالات شم النسيم

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، استعداد المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة ورفع درجة الاستعداد بهما خلال الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.


كما وجه الدكتور أحمد القاصد برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وقسم الطب الشرعي والسموم بالمستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بالأقسام الطبية المختلفة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية بالمستشفيات ومعهد الكبد؛  لتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ وعلاج الحالات الحرجة والسموم والجراحة والعظام.  

وأكد القاصد، توافر المُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية استعدادات عيد القيامه وشم النسيم معهد الكبد القومي المستشفيات الجامعية

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