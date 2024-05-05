الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حدائق الأسماك بالزمالك تستعد لاستقبال 10 آلاف زائر خلال احتفالات شم النسيم

حدائق الأسماك بالزمالك
حدائق الأسماك بالزمالك

أكد الدكتور محمد جلال، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الأسماك استعدت لاستقبال من ٥ إلى ١٠ آلاف زائر خلال احتفالات أعياد الربيع وأيضا ٥ حدائق حيوان في الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف بينما حديقة حديقة حيوان العريش وحدائق حيوان الجيزة والأورمان مغلقين من أجل عمليات التطوير.

  • الإدارة أعدت خطة من أجل استمتاع المواطنين بالأسماك.
  • السماح بتناول الفسيح والرنجة داخل الحدائق مع الحفاظ على  نظافة الحدائق وتوفير أدوات النظافة.
  • زيادة منافذ الدخول للمواطنين بالحدائق بسعر ٥ جنيهات رسم الدخول لحديقة الأسماك.
  • من المتوقع أن يكون الإقبال كثيف لطول إجازة شم النسيم هذا العام وزيادة الاعداد مع الاستمتاع بمشاهدة الأسماك.
  • تناول الفسيخ والرنجة في الحديقة.
  • استعدادات من الحماية المدنية وتواجد للمطافي والإسعاف للحفاظ على الأمن والسلامة للجمهور.
  • تدوير وتبادل الأسماك بالحديقة.
  • استمتاع الجمهور بالأسماك خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.
  • مشاهدة الأسماك والجبلاية بحديقة الأسماك.
  • الإدارة اتخذت إجراءات منها تجميل المساحات الخضراء.
  • أسعار تذاكر دخول الحدائق 5 جنيهات للمواطنين والأجانب 20 جنيها وأصحاب الهمم رسوم الدخول مجانا.
  • الرحلات للجمعيات الدينية والكنائس لها استثناءات خاصة، كما أن الأطفال سن أقل من 5 سنوات مجانا.
  • تفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
  • تأمين الحدائق من خلال الجهات الأمنية وأفراد الأمن من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
  • توفير وسائل الأمان في الحدائق جميعها بالمحافظات وتوفير وسائل الحماية المدنية والحفاظ على الأطفال داخل الحديقة.
انفوجراف حدائق الأسماك بالزمالك استعدت لاستقبال قانون آلاف زائر خلال الاحتفالات بشم النسيم واعياد

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