الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عمرو جاد: تطوير البنية التحتية أسهم فى ارتفاع معدل الصادرات

الدكتور عمرو جاد
الدكتور عمرو جاد

قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تطوير البنية التحتية من طرق ومراكز لوجستية أسهم في زيادة حجم الصادارات المصرية. 

وأضاف: تعتبر زيادة حجم الصادرات المصرية في الخارج أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث تعتبر الصادرات أحد أهم مصادر العملة الصعبة وزيادتها تعزز الاقتصاد الوطني وتدعم النمو الاقتصادي. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور أن الحكومة قامت بتطوير البنية التحتية من موانئ ومراكز لوجستية من أجل العمل علي تسهيل نقل المنتجات.

وأضاف أنه تعتبر البنية التحتية القوية والمتطورة أحد العوامل الرئيسية في زيادة الصادرات، حيث تسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

وأكد أنه يجب دعم الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات المصرية، لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، موضحًا أنه من خلال حملات ترويجية فعالة واستراتيجيات تسويقية مبتكرة يمكن زيادة الوعي بالمنتجات المصرية وتعزيز مبيعاتها في الخارج.

وأوضح أنه لا بد من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة عبر تطوير برامج تدريبية وتعليمية، مشيرًا إلي أنه لا بد من تعزيز التواصل مع الأسواق عبر فتح قنوات اتصال فعالة مع الأسواق، الهدف وفهم احتياجاتها واهتماماتها أمر حيوي لنجاح الصادرات المصرية.

 

الإجراءات الإدارية

وأكد أنه يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع المزيد من الشركات على التصدير، موضحًا أنه يسهم الاستثمار في البحث والتطوير في تطوير منتجات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما يزيد من جاذبية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار الى أنه من خلال تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة وتوفير الدعم اللازم للشركات المصدرة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق زيادة في حجم الصادرات المصرية في الخارج.

وأكد أنه يجب على الحكومة العمل بجدية وتكثيف جهودها لتحقيق هذا الهدف الحيوي الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح أنه يجب على الحكومة الاهتمام بتعزيز الصادرات المصرية في الخارج من خلال تحسين البنية التحتية، دعم الصناعات المحلية، تعزيز التسويق والتواصل مع الأسواق العالمية، وبتبني استراتيجيات فعالة وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية. 

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