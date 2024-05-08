حقائق ربما لا تعرفها عن آرسطو.. الأولى ستبهرك

آرسطو هو فيلسوف يوناني، ولد فــي مقدونيــا عام٣٨٤ ق.م، كان تلميذًا لأفلاطون ، ومعلمًا للإسكندر الأكبر وواحدًا من عظماء المفكرين، ويعـد ثانـى أكبـر فلاسـفة الغـرب بعــد أفلاطــون ، وقد لقب بمؤسس المنطق، وأسس آرسطو مدرسة لوقيون في آثينا وقد عرف هو وأتباعه باسم المشائين لأنه كان يمشي مع تلاميذه بين عينات النباتات والحيوانات التي جلبها له جنود الإسكندر الأكبر من المناطق البعيدة التي غزوها، وقد استمرت مدرسته ثلاثة عشر عامًا.

وكتب آرسطو في مجالات عديدة منها علم الأحياء والفيزياء والسياسة، والشــعر، والمســرح والموســيقى والمنطــق والأخلاق والميتافيزيقيا (ماوراء الطبيعة)، ومــن أشــهر مؤلفات أرســطو الأورجانــون وهو مصطلح يقصد به الإله ، وكتاب السياســات، الخطاب، وتاريــخ الحيوانــات.

ومن أهم المجالات التي تناولها آرسطو في كتاباته ما يلي:

الأخلاق النيقوماخية (يفترض أرسطو أن الهدف الأساسي في حياة الإنسان هو السعادة أو "العيش بصحة جيدة"، وقد قام بتسمية الأخلاق على اسم ابنه "نيكوماخوس"، وتدرس هذه الافتراضات كيف يجب أن يعيش الإنسان بشكل أفضل وماهي الأشياء التي تجلب لها السعادة وأوضح أن السعادة لا تتحقق إلا بالعمل الدؤوب . السياسة :يرى آرسطو أن حياة المدينة هي الموطن الطبيعي للبشرية، وأن حياة المدينة (المجتمع) هي أهم من الأسرة وأن الأسرة أهم من الفرد. الشعر:تعتبر أعمال آرسطو من أقدم أعمال النقد الأدبي رغم أن أرسطو لم يكن عالمًا بالمسمى الذي نعرفه اليوم، إلا أن العلوم كانت من المواضيع التي بحث فيها في أكاديميته وكان يؤمن أن المعرفة تُكتسب من خلال التفاعل والاحتكاك مع الأجسام في الطبيعة، واعتقد بأن الظروف المحيطة تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل هذه الأجسام . شملت دراسات أرسطو علم الأحياء حيث حاول تصنيف الحيوانات إلى أجناس وفقًا لخصائصها المتماثلة، ثم حاول تصنيفها ضمن نوعين: ذوات الدم الأحمر، وكانت تشمل الفقاريات بأغلبها، و "اللادمويات" التي شملت مفصليات الأرجل، ورغم عدم دقة هذا التصنيف إلا أنه بقي معتمدًا لمئات السنين. جذب علم الأحياء البحرية آرسطو، ومن خلال تشريحه للكائنات البحرية اكتشف تكوينها ودوَّنه في كتبه حيث اعتبرت أكثر دقة من تصنيفاته الأخرى. بحث آرسطو أيضًا في علوم الأرض والأحوال الجوية ، تركيب الأرض وطبقاتها، وتحدَّث عن دورة الماء والأحداث الفلكية، ورغم أن طروحاته كانت مثيرةً للجدل في عصره، إلّا أنها اعتُمدت حتى نهاية القرون الوسطى. أحد المواضيع الأساسية التي ركز أرسطو على دراستها في الفلسفة هو التحليل المنطقي، حيث حاول أن يصل إلى مفهوم عالمي يسمح للإنسان بتعلم أي شيء يلاحظه حوله، وشكلت المرحلة الأولى في هذه العملية وصف الانسان للأشياء بناءً على خصائصها المنظورة وحالتها، ثم استخدام مبدأ الاستنتاج ليصل إلى المعلومة. وقد ذكر أرسطو ذلك في كتابه "Prior Analytics". هذا المبدأ كان أساس فكرة القياس المنطقي التي وضعها الفلاسفة لاحقًا والتي تقول إن أي حالة يوجد بها الجسم هي نتيجة مجموعة أسباب منطقية أدت للوصول إليها.

وفاة آرسطو .. حيــن توفــى الإســكندر فــي ٣٢٣ق.م،وقعــت حكومــة أثينــا فــي قبضــة أعــداء المقدونييــن، كان آرسطو مــن أنصــار المقدونييــن لذا فقــد دبــر لــه أعــداؤه تهمــة الالحاد وخشــى أن ينالــه نفــس مصير ســقراط فهــرب لمدينـة خلسـيس، و توفـى هناك فــى٧ مــارس ٣٢٢ ق.م.

وكان لآرسطو الكثير من المقولات التي تعبر عن عمق فلسفته، وسوف نذكر بعضًا منها في السطور التالية :