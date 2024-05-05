الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

10 مصابين إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة بالشرقية

آرشيفية
آرشيفية

وقع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 10 مواطنين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول 10 مواطنين، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكشفت  التحريات الأولية عن حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف بمركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب تروسيكل ترعة بطريق أبو عجوة مركز الزقازيق محافظة الشرقية

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