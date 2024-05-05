10 مصابين إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة بالشرقية

وقع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 10 مواطنين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول 10 مواطنين، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في مياه ترعة بطريق أبو عجوة - الأشراف بمركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.