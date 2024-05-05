الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

تحذير مهم لجميع الأئمة والخطباء بشأن جمع التبرعات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حذرت وزارة الأوقاف من جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو أي غرض بخلاف موضوع الخطبة.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا تحذيريًا جاء فيه:

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 يمنع منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد. ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال. 

وأكدت الأوقاف عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا تجاه كل من يخالف ذلك، وعلى جميع السادة مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.

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