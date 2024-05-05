تحذير مهم لجميع الأئمة والخطباء بشأن جمع التبرعات

حذرت وزارة الأوقاف من جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو أي غرض بخلاف موضوع الخطبة.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا تحذيريًا جاء فيه:

يمنع منعًا باتًا الدعوة إلى جمع أي تبرعات تحت أي مسمى على المنبر أو استخدامه لأي غرض أو تنبيه أو خلافه بالخروج على موضوع خطبة الجمعة المحدد. ومن يخالف ذلك يمنع من صعود المنبر مع المساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال.

وأكدت الأوقاف عدم وضع أي صناديق لجمع المال بالمسجد أو ملحقاته أو محيطه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيًا تجاه كل من يخالف ذلك، وعلى جميع السادة مديري المديريات والإدارات وأجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية والحسم.