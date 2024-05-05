دعمًا للمرأة.. الأوقاف تطلق مؤتمر "تأهيل الواعظات ودورهن فى مجال الدعوة"

تطلق وزارة الأوقاف، بعد قليل، فعاليات المؤتمر الأول للواعظات تحت عنوان "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع".

يأتي ذلك في إطار عناية "الأوقاف" بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

وتضم فعاليات المؤتمر 7 محاور أساسية وهي:

١- الإعداد والتأهيل العلمي والمهاري.

٢- القوافل الدعوية.

٣- الدعوة الإلكترونية.

٤- المشاركة الإعلامية.

٥- خدمة المجتمع.

٦- المشاركات الدولية.

٧- مجال العناية بالنشء.

كما يتم تكريم 4 قيادات دعوية وثقافية و4 سيدات في افتتاح مؤتمر الواعظات، كما يشارك أكثر من مائتي واعظة في مؤتمر الواعظات.