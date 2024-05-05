الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

دعمًا للمرأة.. الأوقاف تطلق مؤتمر "تأهيل الواعظات ودورهن فى مجال الدعوة"

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف، بعد قليل، فعاليات المؤتمر الأول للواعظات تحت عنوان "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع".

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يأتي ذلك في إطار عناية "الأوقاف" بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

وتضم فعاليات المؤتمر 7 محاور أساسية وهي:

١- الإعداد والتأهيل العلمي والمهاري.

٢- القوافل الدعوية.

٣- الدعوة الإلكترونية.

٤- المشاركة الإعلامية.

٥- خدمة المجتمع.

٦- المشاركات الدولية.

٧- مجال العناية بالنشء.

كما يتم تكريم 4 قيادات دعوية وثقافية و4 سيدات في افتتاح مؤتمر الواعظات، كما يشارك أكثر من مائتي واعظة في مؤتمر الواعظات.

وزارة الأوقاف تأهيل الواعظات مجال الدعوة خدمة المجتمع الأوقاف الواعظات عناية الأوقاف

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