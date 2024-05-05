الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المستشفيات الجامعية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

وجَّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، كما وجّه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، كما قرر أيضًا أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الإثنين 6 مايو.


وللعاملين بالقطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

-إجازة عيد الأضحى المبارك: اعتبارًا من يوم الإثنين 17 يونيو وتظل مستمرة حتى يوم الخميس 21 يونيو لنفس الشهر.

 

 

-إجازة ثورة 30 يونيو: يوافق الأحد 30 يونيو 2024.

 

 

-إجازة المولد النبوي الشريف: يوافق الإثنين 16 يوليو 2024.

 

 

-إجازة ثورة 23 يوليو: يوافق الثلاثاء 23 يوليو 2024.

 

 

-إجازة انتصارات أكتوبر المجيدة 1973: يوافق الأحد 6 أكتوبر 2024.

 

 

 

أيمن عاشور البحث العلمي رفع درجة الاستعداد درجة الاستعداد عيد القيامة

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تشارك فى قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

عاجل| مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية في كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب