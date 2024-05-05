المستشفيات الجامعية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد القيامة وشم النسيم

وجَّه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، كما وجّه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

قرر مجلس الوزراء بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، كما قرر أيضًا أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الإثنين 6 مايو.



وللعاملين بالقطاع الخاص، فقد أعلن وزير العمل حسن شحاتة عن أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2024

-إجازة عيد الأضحى المبارك: اعتبارًا من يوم الإثنين 17 يونيو وتظل مستمرة حتى يوم الخميس 21 يونيو لنفس الشهر.

-إجازة ثورة 30 يونيو: يوافق الأحد 30 يونيو 2024.

-إجازة المولد النبوي الشريف: يوافق الإثنين 16 يوليو 2024.

-إجازة ثورة 23 يوليو: يوافق الثلاثاء 23 يوليو 2024.

-إجازة انتصارات أكتوبر المجيدة 1973: يوافق الأحد 6 أكتوبر 2024.