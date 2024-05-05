الأحد 05 مايو 2024
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مصر

الإنتاج الحيوانى يضع روشتة لتوفير أضاحى العيد وزيادة الإنتاج من الماشية

ثروة حيوانية
ثروة حيوانية

قال الدكتور فوزي أبودنيا، المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه مع اقتراب عيد الأضحى يزداد الطلب على شراء الذبائح للأضاحي. وهذا العام يأتي في ظل تناقص في تعداد الحيوانات، ما ينذر بمعوقات تواجهنا سنويا، مثل زيادة فاتورة استيراد اللحوم المذبوحة والحيوانات الحية، ما يؤدي إلى ضغوط على العملة الصعبة وخوف من انتشار الأمراض. كما يتسبب ذلك في زيادة أسعار الحيوانات الحية، ما يجعلها غير متاحة للمواطنين الذين يرغبون في تقديمها كأضحية. وبالتالي يقل الجزء المتبرع به من الأضاحي للفقراء نتيجة ارتفاع الأسعار وإحجام المضحيين.

وأضاف أبودنيا لـ"الدستور" أن انخفاض أعداد الماشية في مصر والركود الذي تعاني منه السوق يؤدي إلى تقلص الاستثمار في هذا المجال أو نقص الاستثمارات الموجودة على الساحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفتت الحيازات الزراعية وعدم وجود سياسة زراعية واضحة في مجال الإنتاج الحيواني يؤثر سلباً على زيادة أعداد الماشية لتلبية الطلب السنوي. كما أنه من الضروري وضع سياسة واضحة وفورية للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر في المستقبل، بالإضافة إلى رسم خريطة واضحة للمعالم من قبل متخصصين في الإنتاج الحيواني المسئولين عن التحسين الوراثي للسلالات المحلية والتغذية والرعاية.

وأوضح أبودنيا أن الأزمة الأخيرة في الثروة الحيوانية والظروف التي تمر بها البلاد سنويا تكشف عن أهمية الاعتماد على السلالات المحلية من الماشية والدواجن، وأنه يجب الاهتمام بها ودعمها من قبل الدولة بشكل مباشر وغير مباشر. وأثنى على دور القطاع الخاص في الريف، مشيرًا إلى أهمية توفير العجول للتسمين من خلال توفير الإناث التي تنجب تلك العجول.

الانتاج الحيواني يضح روشتة لتوفير أضاحي العيد وزيادة

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