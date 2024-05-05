تأجيل طعون المتهمين بقضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية على إعدامهم إداريًا

قررت محكمة النقض الأحد الدائرة "أ" الجنائية تأجيل الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها "إيمان. ع" المعروفة إعلاميًا "شهيدة الشرف"، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات، إداريا.

وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها، وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، فى القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.

تفاصيل الواقعة

وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: "أحمد.ر" عجلاتى، مقيم بقرية تابعة لمركز طلخا، و"حسين.م"، صاحب محل ملابس لأنهما فى 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها "إيمان. ع"- عمدًا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها، لضعف بنيانها الجسدى، وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت الحياة، محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

جناية القتل اقترنت بجناية أخرى

كشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عن أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر- شرع فى مواقعة المجنى عليها "إيمان. ع"، كرهًا عنها بأن دلف إلى مسكنها، وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولًا مواقعتها عنوة عنها، وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.