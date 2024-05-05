تفوق ساحق للفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة فى الدورى

يستضيف فريق كرة القدم بنادي سموحة نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد 5 مايو، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين في الدورى الممتاز "دورى نايل".

موقف الزمالك وسموحة في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، جمعها خلال 14 مباراة، إذ فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مرات، وعلى الجانب الآخر يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة، بعد خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 5 مرات.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة في الدوري

وتاريخيًا التقى الزمالك وسموحة في 23 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفوز حليف الفارس الأبيض في 13 مواجهة، مقابل 4 انتصارات للفريق السكندري، وحسم التعادل نتيجة المباراة في 6 مناسبات.

واستطاع لاعبو الزمالك تسجيل 35 هدفًا، وعلى الجانب الآخر نجح لاعبو سموحة في هز الشباك البيضاء 19 مرة، ويتصدر الهدافين التاريخيين في مباريات الفريقين، أحمد مصطفى زيزو برصيد 4 أهداف، ويليه محمود عبدالرازق "شيكابالا" برصيد 3 أهداف.

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة هي التي شهدتها المواجهة الأخيرة بينهما في الجولة الرابعة بالدور الأول هذا الموسم، وكانت في يوم 12 أكتوبر 2023، وانتهت بفوز المارد الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسجل لأبناء ميت عقبة يومها كل من مصطفى شلبي وأحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري ومحمود عبدالرازق شيكابالا، فيما أحرز هدف الموج الأزرق الوحيد، اللاعب فادي فريد.

وأكثر نتيجة تكررت بين الفريقين هي الفوز 2- 0 بواقع 6 مرات منها 4 مرات لصالح الزمالك، ويليها 1-0 أربع مرات جميعها لصالح الفارس الأبيض.

تاريخ أول مواجهة بين الزمالك وسموحة في الدوري

أول مواجهة جمعت الزمالك وسموحة في الدوري كانت في موسم 2010/ 2011، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 في الأسبوع السادس، على ملعب استاد الإسكندرية، وسجل للزمالك هاني سعيد وحسين ياسر المحمدي ومحمود فتح الله وأحرز للفريق السكندري أحمد بلال.