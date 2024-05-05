الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفوق ساحق للفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة فى الدورى

مباراة الزمالك وسموحة
مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

يستضيف فريق كرة القدم بنادي سموحة نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد 5 مايو، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين في الدورى الممتاز "دورى نايل".

موقف الزمالك وسموحة في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، جمعها خلال 14 مباراة، إذ فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مرات، وعلى الجانب الآخر يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 28 نقطة، بعد خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 5 مرات.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد سموحة في الدوري

وتاريخيًا التقى الزمالك وسموحة في 23 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفوز حليف الفارس الأبيض في 13 مواجهة، مقابل 4 انتصارات للفريق السكندري، وحسم التعادل نتيجة المباراة في 6 مناسبات.

واستطاع لاعبو الزمالك تسجيل 35 هدفًا، وعلى الجانب الآخر نجح لاعبو سموحة في هز الشباك البيضاء 19 مرة، ويتصدر الهدافين التاريخيين في مباريات الفريقين، أحمد مصطفى زيزو برصيد 4 أهداف، ويليه محمود عبدالرازق "شيكابالا" برصيد 3 أهداف.

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة هي التي شهدتها المواجهة الأخيرة بينهما في الجولة الرابعة بالدور الأول هذا الموسم، وكانت في يوم 12 أكتوبر 2023، وانتهت بفوز المارد الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسجل لأبناء ميت عقبة يومها كل من مصطفى شلبي وأحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري ومحمود عبدالرازق شيكابالا، فيما أحرز هدف الموج الأزرق الوحيد، اللاعب فادي فريد.

وأكثر نتيجة تكررت بين الفريقين هي الفوز 2- 0 بواقع 6 مرات منها 4 مرات لصالح الزمالك، ويليها 1-0 أربع مرات جميعها لصالح الفارس الأبيض.

تاريخ أول مواجهة بين الزمالك وسموحة في الدوري

أول مواجهة جمعت الزمالك وسموحة في الدوري كانت في موسم 2010/ 2011، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1 في الأسبوع السادس، على ملعب استاد الإسكندرية، وسجل للزمالك هاني سعيد وحسين ياسر المحمدي ومحمود فتح الله وأحرز للفريق السكندري أحمد بلال.

الزمالك سموحة تاريخ مواجهات الزمالك وسموحة دوري نايل الدوري الزمالك ضد سموحة زيزو

مواد متعلقة

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالى فى الدورى أمام سموحة بالإسكندرية

موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان فى نهائى الكونفدرالية

الكرة الطائرة.. الزمالك يهزم الأهلى 3-2 ويتوج بالبطولة الإفريقية للسيدات

طبيب الزمالك يحسم موقف رباعي الفريق من مباراة سموحة بدوري نايل

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل| قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب