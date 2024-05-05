الأحد 05 مايو 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع جاهزية محيط الكنائس لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على جاهزية محيط الكنائس بمراكز ومدن المحافظة الـ١٢ لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا.

وأكد المحافظ أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، حيث تم تزيين الكنائس والشوارع بلافتات تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للإخوة الأقباط.

 كما كثفت الأحياء أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى فتح وتجهيز كل المتنزهات والحدائق لاستقبال الإخوة الأقباط خلال احتفالات عيد القيامة، وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح، بالإضافة لتوفير تأمين طبي وعيادات طبية متنقلة أمام الكنائس.

 

محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد القيامة 

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

محيط الكنائس جاهزية لعيد القيامة وشم النسيم مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغسيل الأرصفة

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