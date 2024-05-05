بتكلفة 71 مليار جنيه.. خطة تطوير التعليم المدرسى والجامعى خلال 2025/2024

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة حريصة على تطوير التعليم وتنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

71 مليار جنيه للارتقاء بخدمات التعليم

وقالت وزارة التحطيط، إن الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 تشتمل على توجيه استثمارات عامة تقدر بـ 71 مليار جنيه للارتقاء بخدمات التعليم، لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت "التخطيط"، أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.

توسّعات الأبنية التعليمية

وأضافت أن الخطة تشمل توسّعات الأبنية التعليمية، وزيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أنه في مجال التعليم الفني، فإن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

زيادة تنافسية التعليم العالي

ولفتت إلى أنه في مجال التعليم الجامعي والعالي، فإن الخطة تستهدف زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولي.