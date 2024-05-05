الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رشق قيادى يمينى فرنسى بالبيض خلال حملته الانتخابية (فيديو)

القيادي اليميني المتطرف
القيادي اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور

رشق متظاهرون القيادي اليميني المتطرف الفرنسي إريك زمور بالبيض خلال زيارة انتخابية لجزيرة كورسيكا.

وكان زمور في مدينة أجاكسيو في إطار حملة الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو عندما بدأ نحو 15 شخصًا بالهتاف ضده.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية "تم إلقاء الماء والبيض عليه وحاولت امرأة دفعه"، مضيفًا أن الحادثة استمرت لمدة وجيزة، ونشرت صحيفة "كورس ماتان" مقطع فيديو بدا فيه زمور وهو يحاول ضرب امرأة.

وقال أحد أعضاء الوفد المرافق لزمور، إن اللقطة تظهر "رد فعل محض للدفاع عن النفس".

وأضاف: "لقد باغتته من الخلف، وهو لا يعرف ما تحمل، إذا كانت بيضة أم قبضة أم سكينا".

من جهته، قال المدعي العام في أجاكسيو نيكولاس سيبتي إنه تم فتح تحقيق، وبدوره قال زمور عبر منصة إكس "هذا هو الوجه الحقيقي لليسار المتطرف"، وتابع "مجموعات صغيرة عنيفة، تريد حقًا أن نموت".

وواصل زمور الذي أدين عدة مرات بالتحريض على الكراهية العنصرية، جولته الانتخابية وتبعه معارضون له تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب. 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه اليميني المتطرف "الاستعادة" (ريكونكيت) سيحصد بين خمسة وستة بالمئة من الأصوات.

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