الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أهالى الجنود لجيش الاحتلال: اقتحام رفح يعنى فخ الموت.. لم نعد نثق بكم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصدر أهالي جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة أعربوا فيها عن قلقهم بشأن العمليات البرية المحتملة للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في إشارة إلى الفخاخ الخطيرة والاستعدادات التي قامت بها حماس، بحسب عدة تقارير عبرية.

وأرسل أكثر من 600 من أهالي الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي من مختلف الوحدات الذين شاركوا في الحرب علي غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي برسالة أمس السبت إلى وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يطالبون الجيش بعدم دخولها مدينة رفح.

وتم إرسال الرسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى بيني جانتس وجادي آيزنكوت، عضوي مجلس الحرب.

وجاء في الرسالة: "بحسب المنشورات الإعلامية لمختلف الخبراء وبشكل عام، فإن دخول رفح لا يمكن أن يكون أقل من فخ موت لجنودنا، أي شخص ذو حس سليم يفهم أنه عندما تعلنون وتحذرون منذ أشهر من دخول رفح، فإن البعض ويعملون على تهيئة الأرض وإلحاق الأذى بالقوات هناك".

وأضافوا: "للأسف، ونحن نقول ذلك بكل ما أوتينا من قوة، لم نعد نثق بكم! بعض الأحداث والحوادث التي جرت أثناء القتال أودت بحياة جنود وأضرت بصحتهم، لم يمليها الواقع، وعلى الأقل بعضها منها كانت لاعتبارات سياسية".

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