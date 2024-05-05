الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا تحقق مع "توتال إنرجيز" بشأن هجوم فى موزمبيق عام 2021

توتال إنرجيز
توتال إنرجيز

قال محام إن ممثلي ادعاء فرنسيين فتحوا تحقيقا أوليا ضد شركة توتال إنرجيز بعد أن وجه ضحايا هجوم شنه متشددون في موزمبيق عام 2021 اتهامات لها بالإهمال والقتل غير العمد.

 

وهاجم متشددون إسلاميون مدينة بالما الساحلية في مارس2021؛ ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في مناطق قريبة من مشاريع غاز طبيعي مسال مملوكة جزئيا لصالح توتال إنرجيز في موزمبيق.

 

وقدم الأشخاص الذين نجوا من الهجوم وأقارب الضحايا شكوى في أكتوبر الماضي، قائلين إن الشركة أخفقت في ضمان سلامة المقاولين.

 

ورفضت شركة توتال إنرجيز الاتهامات قائلة إنها "غير دقيقة".

 

وقال مصدر مقرب من سير التحقيق لرويترز، إن تحقيقا أوليا فُتح أواخر العام الماضي. 

 

وأضاف أن ممثلي الادعاء سيقررون في النهاية إما رفض القضية أو إحالة الشركة إلى المحاكمة أو الأمر بإجراء مزيد من التحقيقات.


ويقول المدعون إن توتال إنرجيز لم تبلغ المقاولين بمخاطر الهجمات المحتملة ولم يكن لديها خطط مناسبة للسلامة أو الإخلاء.

 

ومن بين المدعين ثلاثة ممن نجوا من الهجوم وأربعة من أقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم فيه.

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