حقيقة اختفاء 5124 علبة فيلم من القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية

كشف الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، عن حقيقة اختفاء 5124 علبة فيلم من الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور"، إن العلب مختفية، ولا أحد يعرف هل الأفلام موجودة أم لا، مردفًا: "أتمنى من الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، أن ينفي اختفاء العلب، ويكشف لنا عن مصير الأفلام، من حقنا نسأل عن الأصول".

وتساءل الحكيم: "كيف ليس لدينا أرشيف قومي للسينما المصرية، وعمر السينما أكثر من 100 سنة، أين فيلم المومياء للأستاذ شادي عبدالسلام؟".

وطالب الدولة بالمشاركة في الإنتاج السينمائي، قائلًا: "السينما صناعة مربحة جدًا، لماذا لا تدخل الدولة بالإنتاج السينمائي مجددًا، مثلما دخلت في إنتاج الدراما، والدولة كلها تقدر وتحترم السينما ورموز السينما".

ولفت الحكيم، إلى أن سينما ديانا معروضة للبيع مقابل 11 مليون جنيه، وهو سعر زهيد جدًا، مردفا: "لماذا نبيع سينما ديانا وهي واحدة من أعرق السينمات وهي من أجمل ما يمكن، وكانت تحقق أرباحًا، من خربها وأوصلها لجدران خاوية على عروشها ويريدون بيعها أرضًا؟".