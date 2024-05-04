أسامة كمال: حماس وإسرائيل لم تحققا أى أهداف من حرب غزة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه على مدار 7 شهور كان يندهش ويتعجب من أنه علق على السياسة الدولية على مدى 40 عامًا مضت، ولم يكن متوقعًا أن يرى الوجه المكشوف من دول العالم وحالة النفاق الكبير والكذب الشديد وعدم الخجل الموجودة عند قادة العالم، متابعًا: "قادة العالم مكفوفون فيما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة ومتحيزون للعنف ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن القادة في العالم وصلوا لهذه الحالة من النفاق والكذب الشديد وأن هذه الحالة مستمرة معهم، مؤكدًا أنه من الواضح أن صراع الانتخابات الأمريكية سواء مجلس النواب أو الرئاسة يزيد ويظهر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن كل مرشح يؤمن نفسه ويغسل يده مما حدث في قطاع غزة من قتل وتشريد وقصف إسرائيلي بدعم أمريكي.

وأوضح أن حماس وإسرائيل لم تحققا أي أهداف من الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة، مشددًا على أنه من المؤكد أن الكل خرج خاسرًا من المعركة والحرب الدائرة في قطاع غزة، متابعًا: "واضح أن إرجاء مذكرة بلينكن إلى يوم الأربعاء عن التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي للمساعدات مرتبط بمفاوضات القاهرة".

واستنكر من تصريحات لبرنامج الغذاء العالمي، قائلًا: "هل أدرك برنامج الغذاء العالمي المجاعة الذي يعيشها سكان قطاع غزة بعد 7 شهور من الحرب في قطاع غزة؟!".