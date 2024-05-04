السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير عبرية: "نتنياهو مصمم على تكرار تهديداته باجتياح رفح"

نتنياهو
نتنياهو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يدعُ الوزيرين بيني جانتس وجادي أيزنكوت في اجتماعات "كابينت الحرب"، حيث تقرر عدم إرسال المفاوضين الإسرائيليين إلى القاهرة.

وكشفت القناة عن أن مكتب نتنياهو قام بتقديم إحاطات صحفية تأكيدية على أن إسرائيل لن تتخلى عن فكرة اجتياح رفح وستواصل الحرب.

وأشار مراقبون بحسب القناة، إلى أن نتنياهو يبدو مصممًا على تكرار تهديداته بالاجتياح والاستمرار في الحرب التي دامت حوالي 7 أشهر في قطاع غزة، ما يشير إلى محاولته لعرقلة أي توصل إلى اتفاقات أو تقدم في المفاوضات الجارية من خلال الوسطاء في القاهرة.

وسائل إعلام إسرائيلية أخرى نقلت عن صحفيين تصريحات تكشف عن محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إصدار بيانات ضد إبرام صفقة وذلك تحت غطاء مسئول دبلوماسي.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن صحفيين إسرائيليين قد قرروا فضح نتنياهو واستراتيجيته المخفية التي تهدف إلى عرقلة الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو صدرت تحت غطاء مسئول مجهول لا يمثل وجهة نظر المجلس الوزاري، حيث أكدت أن هذا المسئول الذي لم يكشف عن اسمه قد هدد بدخول رفح رغم أي اتفاق، وتبين أنه بنيامين نتنياهو نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف نتنياهو هو إيهام الرأي العام بوجود إجماع على التصعيد العسكري ضد الصفقة.

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