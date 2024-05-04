نيدفيد يحتفي بـ معلول بعد ارتداء شارة القيادة

احتفى كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله الدولي التونسي علي معلول بعد ارتداء الأخير شارة القيادة.

وارتدى علي معلول، شارة القيادة لأول مرة في تاريخه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

واحتفلت جماهير الأهلي بنجمها المفضل في ستاد القاهرة خلال مباراة الفريق أمام الجونة بعد ارتداء شارة القيادة عقب خروج كريم نيدفيد في الدقيقة 60.

نيدفيد نشر صورة له وهو يحتضن معلول بعد منحه شارة القيادة، عبر حسابه على فيس بوك حيث وضعها كصورة شخصية لحسابه وعلّق عليها "القائد".

الأهلي يضرب مرمى الجونة بثلاثية في الدوري

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.



أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.



ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.



جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.



الأهلي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبو علي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.



حسين الشحات حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.



وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.

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