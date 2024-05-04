باحث سياسى فلسطينى: مفيش حد هينتصر فى حرب غزة

علق الدكتور أشرف عكة، خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "مفيش حد هينتصر في حرب".

وأضاف أن حماس ستقبل بالضرورة بالمرحلة الأولى من الشق الأول والاتفاق وهذا يلبي مصالح مصر، ولا يستطيع الغرب والولايات المتحدة ولا إسرائيل تحميل حماس مسئولية المفاوضات أو إضعاف القوة في المنطقة.

وأشار إلى أن الطرفين يحتاجان إلى وقف إطلاق النار، ونجد أن هناك تدخلًا جادًا لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن الدولة العميقة في إسرائيل والولايات المتحدة لا تريد أن تضر إسرائيل عن طريق تغيير الحكومة بطريقة صدامية.