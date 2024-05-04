السبت 04 مايو 2024
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أستاذ الاقتصاد: انخفاض أسعار السلع في الأسواق بنسبة 40% مقارنة بالأشهر الماضية

السلع
السلع

تحدث الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عن انخفاض أسعار السلع في أسواق الجملة والتجزئة بنسبة 40% مقارنة بالأشهر الماضية، قائلًا إن أهم قضية اقتصادية تشغل بال المواطن المصري هي قضية الأسعار التي تمس كل بيت وأسرة بشكل لحظي.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه ظهرت جدية الحكومة المصرية في حل المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري مثل توطين المنتج المحلي وأزمة الدولار التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وبالفعل نجحت الدولة في خفض الأسعار خلال الفترة الماضية، وخاصة السلع الأساسية التي يحتاجها كل مواطن مصري.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الحكومة المصرية استوردت كميات كبيرة للغاية من بعض السلع الأساسية، مثل الزيوت والسكر، وبالتالي أصبح العرض منها كبيرا للغاية.

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