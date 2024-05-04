مؤلف "السرب" يكشف كواليس تصوير الفيلم

أوضح عمر عبدالحليم، مؤلف فيلم السرب، كواليس تصويره، قائلًا: "إن هذا النوع من الأفلام لم يعد يصنع كنوع من الرفاهية، بل أصبح وجود مصل هذه الأفلام حتمية ضرورية جدًا، خاصة وأننا نعيش واقع صعب".

وأضاف عمر عبدالحليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال عبر قناة المحور، أن هذه النوعية من الأفلام تعتبر السلاح لمحاربة الشائعات وبث حالة من الوعي وتعمل نوع من التاريخ والتوثيق وتزيد من روح الانتماء لدى المواطنين، كما تعرف جمهورها حجم التضحيات المبذولة والمسؤولية التي تحملها المؤسسات السيادية والتي تعرفنا أبعاد العالم من حولنا.

وأوضح أن مؤخرا أصبح يوجد اهتمام من المؤسسات السيادية بإعادة انتاج أعمال من هذا النوع، لافتًا إلى أن تصوير الفيلم استغرق ثلاث سنوات بسبب صعوبته، حيث يسرد الفيلم قضية وواقعة مؤلمة جدًا حدثت في 2015 تحديدًا في ديسمبر 2014 وعشناها كلنا كمصريين كجيل متواجد الآن، ظلت في الآذان حتى استطعنا في 2020 أن نحرك هذه الفكرة بعد موافقة الشركة المتحدة ودعم كبير من المؤسسة العسكرية ومن ثم بدأنا في العمل لينضم إلينا نجوم كبيرة مثل النجم أحمد السقا، وقد تم تعديل الاسكريبت أكثر من مرة لأن الفيلم يتحدث عن واقعة حدثت في ليبيا.