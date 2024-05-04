السبت 04 مايو 2024
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اللواء قشقوش يفند مزاعم نتنياهو ويؤكد: الحرب لم تُحسم بعد (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

نفى اللواء محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الادعاءات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تحقيق انتصارات كبيرة في الحرب، مشيرًا إلى أن الواقع لا يعكس تلك الادعاءات.

أكد اللواء قشقوش، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأهداف التي حددها نتنياهو، والتي تتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية وتحرير الرهائن، لم تتحقق حتى اللحظة، وأضاف أن الوضع البشري لا يزال غير واضح، وأن الحركة انكمشت جغرافيًا حتى اقتصر وجودها على رفح.

وشدد على أن استمرار وجود حركة المقاومة والرهائن في غزة يعقد من مسألة حسم الحرب، موضحًا أن نتنياهو يواجه معركة مصيرية تتطلب منه الفوز بنسبة كاملة أو مواجهة الخسارة التامة، وأشار إلى أن النجاح يتمثل في تأمين خروج الحركة وتحرير الرهائن، بينما يحمل الفشل في تحرير الرهائن خطر قتلهم مع أفراد الحركة.

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