السبت 04 مايو 2024
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التنمية المحلية: تدريب الموظفين على الخدمات المميكنة وسنوفر "التابلت" للمعنيين

خالد قاسم
خالد قاسم

علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على استعدادات الوزارة لاستقبال طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إنه سنقوم بتدريب الموظفين على الخدمات المميكنة القادمة وسنوفر "التابلت" والأجهزة لكل المعنيين.

وأوضح أن هناك تدريبًا مكثفًا للعاملين بمركز تدريب سقارة في 341 مركزًا تكنولوجيًا في جميع المحافظات، والتي يبلغ عددهم 4700 عامل.

وأضافت الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن الجميع سيكون جاهزًا يوم الثلاثاء لتلقى طلبات راغبي التصالح في مخالفات البناء، وتم إعداد تطبيق للتقديم على التصالح في مخالفات البناء، للتسهيل على المواطنين في التقديم.

مخالفات البناء الحياة اليوم خالد قاسم

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