"القابضة لكهرباء مصر" تعتمد 2.6 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالصعيد

اعتمدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخطة الاستثمارية لشركتي مصر الوسطي والعليا لتوزيع الكهرباء للعام المالي الجديد 2025/2024، والتي سوف يتم تنفيذها في نطاق صعيد مصر على مستوى 9 محافظات وهم: "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان" وذلك بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه.

وترصد "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل تلك الخطة الاستثمارية:

مصر العليا

تشمل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الذاتية / إحلال الهوائيات، حيث سيتم استهداف خطـة استثمارية ومشروعات أخرى بمبلغ 597.420 مليون جنيه اعتمادا على مصادر التمويل الذاتي للشركة، موزعة كالتالي:

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الذاتية سيتم في نطاق 4 محافظات وهي " سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان"، وتشمل توسيع وتجديد وإحلال الشبكات بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، ومشروع تحويل الخطوط الهوائية للكابلات أرضية بقيمة 30 مليون جنيه، ومشروع العدادات الذكية والبنية التحتية لها بقيمة 127.5 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة نسبة فقد قدرها 16.79% مقابل نسبة فقد 18.18% لمتوقع 2023/2024م، مقابل نسبة فقد 19.99% لفعلي 2022/2023م.

مصر الوسطي

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الخطة الاستثمارية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتي يقع في نطاق عملها 5 محافظات وهي " الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد" للعام المالي الجديد2025 /2024 وتستهدف إجمالي استثمارات تصل إلى 2.055 مليار جنيه، تشمل إنشاء نظام تحكم آلي في قطاعي المنيا شمالًا وجنوبًا بقيمة 1.214 مليار جنيه، لمراقبة الشبكة وسرعة إصلاح الأعطال وتقليل فترة الانقطاع، وتستهدف أيضًا تحقيق فائض نقدي في 30 يونيو 2025 بقيمة 973 مليون جنيه.

استهدفت الشركة تنفيذ خطة استثمارية لتطوير شبكة التوزيع بتكلفة تصل إلى حوالى (800) مليون جنيه سيتم من خلالها تنفيذ مشروعات توسعيه بالشبكة بقيمة 400 مليون جنيه وذلك للتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 220.8 كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 74.51 كم وتركيب عدد 60 محول جديد وانشاء لوحة توزيع جهد متوسط، وتنفيذ عمليات إحلال وتجديد بقيمة 252 مليون جنيه وذلك باحلال 79.7 كم لشبكة الجهد المتوسط وإحلال 394.4 كم لشبكة الجهد المنخفض واحلال 296 محول.