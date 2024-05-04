السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحكومة: الخطة الاستثمارية للعام المقبل ستركز على الصحة والتعليم

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تغيير منظمة ووكالة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصري لنظرة مستقبلية ايجابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "إن تصنيف وكالة فيتش يعد شهادة جديدة لتعافي الاقتصاد المصري، بعد أن اكتسبت الحكومة صفقات كبيرة جدًا، وبدأت الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وخفض الأسعار وسنستمر في الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة".

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه لا بد من إصلاح هيكلي شامل لمعالجة أي اختلال في الاقتصاد المصري وضع مصر على أسس ثابتة، ومنها السيطرة على التضخم ودعم دور القطاع الخاص ورفع معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المقبل ستركز على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة تهدف لتحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الخاص، والحكومة تعي تمام استمرارها في مزيد من الإصلاح الاقتصادي.

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

هل انخفاض سعر الذهب طبيعى أم مقلق؟.. عضو شعبة المعدن الأصفر يجيب

خبراء: ملاحقة «الجنائية الدولية» قادة إسرائيل تساعد فى إنهاء الحرب

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح "طالبة العريش"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب