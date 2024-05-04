الحكومة: الخطة الاستثمارية للعام المقبل ستركز على الصحة والتعليم

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تغيير منظمة ووكالة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصري لنظرة مستقبلية ايجابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "إن تصنيف وكالة فيتش يعد شهادة جديدة لتعافي الاقتصاد المصري، بعد أن اكتسبت الحكومة صفقات كبيرة جدًا، وبدأت الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وخفض الأسعار وسنستمر في الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة".

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه لا بد من إصلاح هيكلي شامل لمعالجة أي اختلال في الاقتصاد المصري وضع مصر على أسس ثابتة، ومنها السيطرة على التضخم ودعم دور القطاع الخاص ورفع معيشة المواطنين.

وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المقبل ستركز على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة تهدف لتحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الخاص، والحكومة تعي تمام استمرارها في مزيد من الإصلاح الاقتصادي.