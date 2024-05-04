«العمل الأهلى»: القرار الجمهورى بإنشاء التحالف خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أشاد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بصدور القرار الجمهورى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء التحالف الوطنى، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء المقبل، مؤكدين أن الإعلان عن تأسيس التحالف بشكل رسمى خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد الأعضاء أن التحالف الوطنى أحد أهم الفاعلين فى مجال التنمية المستدامة فى مصر، وأسهم فى تحسين حياة الملايين منذ انطلاقه فى مارس ٢٠٢٢، وعمل كشريك للدولة فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى الدور التاريخى الذى لعبه التحالف فى دعم الأشقاء بفلسطين منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اللجنة المؤقتة لتأسيس التحالف الوطنى وعضو التحالف، إن صدور القرار الجمهورى بتأسيس التحالف بشكل رسمى خطوة مهمة نحو عمل التحالف بشكل مؤسسى، وتحقيق التكامل بين المؤسسات المنضمة للتحالف، فضلًا عن تعزيز التعاون من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وتقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف «عبدالقوى» أن التحالف بدأ نشاطه فى مارس ٢٠٢٢، وقدم خدمات عظيمة للفئات الأولى بالرعاية استفاد منها أكثر من ٢٠ مليون مواطن، لذلك كان يجب تقنين أوضاعه، حيث صدر القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ لتنظيم أعماله باعتباره تحالفًا غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أنه بعد صدور القانون صدرت اللائحة التنفيذية، ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس التحالف وفقًا للقانون، وهذه اللجنة انتهت من عملها ورفعت تقريرها لرئيس الجمهورية الذى أصدر قرارًا بإنشاء التحالف ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء المقبل؛ لاختيار مجلس أمناء التحالف، ومن ثم وضع لائحة نظام العمل داخل التحالف.

وفى السياق ذاته، أوضح أمير رمزى، عضو لجنة تأسيس التحالف الوطنى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر، أن الجمعية العامة مكونة من ٣٦ كيانًا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرى والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

وأضاف أن الجمعية العامة، عند انعقادها الأربعاء المقبل، ستكون أمام مهامها، من بينها انتخاب أعضاء مجلس الأمناء الذى سيتكون من حوالى ٢١ عضوًا من الجمعيات والمؤسسات الخيرية و٤ من الشخصيات الاعتبارية.

من جهتها، أكدت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مرسال» عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أهمية صدور القرار رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن التحالف يدخل مرحلة جديدة بعد تأسيسه بشكل رسمى ليواصل دوره التنموى فى خدمة المجتمع.

وقالت إن التحالف أصبح ذراعًا تنموية مهمة داخل الدولة، وامتد دورها لخارج الحدود من خلال الدعم الكبير الذى قدمه التحالف لدعم الأشقاء فى فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مؤكدة أن التحالف الوطنى تجربة فريدة فى العمل الأهلى، حيث نجح فى القضاء على ازدواجية المنفعة بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى المنضمة إليه.

ولفتت إلى أن الإعلان عن تأسيس التحالف بشكل رسمى خطوة مهمة نحو التنسيق والتعاون بشكل أكبر لتحقيق الانتشار فى كل المناطق، والوصول إلى المستحقين بشكل أسرع وأوسع.

وأشارت إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للتحالف خطوة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى والخيرى، موضحة أن مؤسسة «مرسال» تفخر بعضويتها فى هذا الكيان المهم، وترحب بالتعاون والتنسيق مع التحالف بالشكل الرسمى الجديد.