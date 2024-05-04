بعد الحكم على المتهمين.. القصة الكاملة لطالبة العريش نيرة صلاح

عادت خلال الساعات الماضية، قضية «طالبة العريش»، نيرة صلاح لتتصدر المشهد مرة أخري، بالتزامن مع الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، “الدستور” يكشف لكم في هذا التقرير القصة الكاملة.

بداية القضية

تعود تفاصيل القضية عندما تصدرت المجني عليها الطالبة بكلية الطب البيطري، صاحبة الـ19 سنة، محركات البحث خلال شهر فبراير الماضي، بعد مطالب أصدقائها وأسرتها بالكشف عن أسباب الوفاة، وكشف عدد من أصدقاء المجني عليها تعرضها للبتزاز على يد 5 من زملائها، فقررت التخلص من حياتها.

النيابة تصدر أول بيان في القضية

وعقب انتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي قررت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، وسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

واتهمت «شروق أ ك» 18 سنة طالبة بـ جامعة العريش والمتهم الثاني طه م ا «١٩ سنه طالب بـ جامعة العريش بإرسال نسخة من المحادثات الخاصة ب المجني عليها والتي تم سرقتها خلسه إلى ثلاثة من زملائهم بعد أن تسببا المتهمان في انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالضحية ومارسا عليها القهر وقاما بتهديدها عبر مجموعة زملاء الدراسة على تطبيق الواتس ساب مما وضعها في ضغط نفسي شديد ليتعدوا على القيم والمبادئ الاسرية للمجتمع المصري.

جاء في أمر الإحالة تعمد المتهمان إزعاج ومضايقة المجني عليها وقام المتهم الثاني بتهديد الضحية شفاهيا من خلال زميل آخر طالبها بالاعتذار للمتهمه والا سيتحدثون عنها بأمور خادشة للحياء وهو ما جعلها ترضخ لمطلبهم.

وكانت المتهمة الأولى شروق زميلة المجني عليها نيرة صلاح طالبة العريش في الغرفة الخاصة بسكنهما الجامعي استولت خلسة على محادثات خاصة بالمجني عليها من هاتفها المحمول ونقلتها لنفسها دون علم نيرة وأرضاها شاركت جزء منها مع المتهم الثاني الذي هدد بإفشائها برسائل نصية عبر مجموعة الواتس ساب الخاص بزملاء دراستها مطالبها بالاعتذار على جروب الزملاء والا سينفذ تهديده فتسلل الرعب إلى نفسها وهو ما جعلها ترضخ لمطلبهما وقررت التخلص من حياتها.

إحالة المتهمين بنشر أخبار كاذبة في قضية نيرة صلاح

وفي السياق أمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة

الحكم علي المتهمين

وخلال الساعات الماضية، قضت محكمة جنايات العريش بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن 3 سنوات لكل من «شروق.ك» و«طه.م» كما محو التسجيلات الموجودة على هواتف المتهمين، ووجهت لهما تهمتي التهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وقال ممثل النيابة: «أما المتهمة الأولى «شروق» زميلة المجنى عليها بالفرقة الأولى لكلية الطب ‏البيطرى جامعة العريش، تقاسمت مع المجنى عليها سكنها ‏بالمدينة الجامعية فاستأمنتها على سرّها ‏فخانت أمانة المعشر لتضيع من أجل بطولة زائفة ركبها ‏الغرور بامتلاكها نقيصة خليلتها فأمسكت بتلابيبها ‏وفضحتها بكل خسة ولم ترحم توسلاتها فكانت ‏من الأخسرين».

‏‏وأضاف: «أما المتهم الثانى «طه»، زميل المجنى عليها، والمتهمة، استقوت به المتهمة الأولى على المجنى عليها فلم يرحم ‏ضعفها وقاد ثورة التخلص المعنوى منها فهددها ‏كتابة في ملاءة مجموعة الدفعة عبر تطبيق واتس آب ‏ليُحدث تهديده أشد الآثار فتكا بها، فبث الرعب في نفسها وغدا مبتهجًا مسرورًا ببكائها من سطوته نُزعت منه النخوة ‏وكان من الخاسرين».