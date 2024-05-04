خبير يعلق على جهود مصر فى الإسقاط الجوى للمساعدات على شمال غزة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في إطار الحرص المصري الممتد منذ 7 أشهر تجاه القضية الفلسطينية والأحداث الدائرة في قطاع غزة، تتوالى الجهود الإنسانية في إدخال المساعدات سواء عن طريق البر أو الجو.

وأضاف عسيلة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية بالأساس، وقد أكدت مصر منذ اليوم الأول للحرب على أن يظل معبر رفح مفتوحا، وفي جميع اللقاءات والندوات نرى الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

وأوضح الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات أن مصر لجأت لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق الجو، بعد تعطيل سلطات الاحتلال لدخول المساعدات برا.