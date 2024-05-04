وزير الخارجية السعودي يلتقى نظيره الإيراني على هامش مؤتمر القمة الإسلامية

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية في عاصمة جمهورية جامبيا بنجول.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، ومن بينها الوضع في قطاع غزة، بحسب وكالة الانباء السعودية - واس-.

وحضر اللقاء السفير السعودي لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومساعد مدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل.

وتنطلق اليوم اولى جلسات القمة الاسلامية برئاسة جامبيا والتى تُنعقد من 4 مايو حتى 5 مايو 2024 تحت شعار الوحدة والتضامن عن طريق التنمية المُستدامة

وينوب اليوم السبت وزير الخارجية الدكتور سامح شُكرى بالحضور فى القمة الاسلامية عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.