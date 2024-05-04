تشهد نتائج البحث عن الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم رواجا كبيرا عبر محرك "جوجل" حيث يسعى الكثيرون لسداد فواتيرهم ومعرفة آخر موعد للسداد وقيمة الفاتورة كما قدمت شركة المصرية للاتصالات خدمة إلكترونية لتسهيل هذه العملية، وتمكن المستخدمين من الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بواسطة الاسم والرقم في عام 2024، مما يوفر الوقت والجهد للمشتركين في عملية الاستعلام والسداد.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم

إليك كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم في عام 2024، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت. ادخل كود المحافظة الخاصة بك. أدخل رقم التليفون الأرضي الذي ترغب في استعلام فاتورته. انقر على أيقونة "إظهار الفواتير". حدد طريقة السداد المناسبة لك، ثم انقر على أيقونة "ادفع". أدخل عنوان بريدك الإلكتروني. ستظهر لك معلومات الحساب مثل رقم التليفون وتاريخ الفاتورة وقيمتها.

كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي من تطبيق «My WE»



تقدم شركة المصرية للاتصالات تطبيق "My WE" كوسيلة سهلة للمشتركين للاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي، ومن خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى تفاصيل فواتيرهم ومعرفة المبالغ المستحقة بسهولة تامة من خلال هذه خطوات:

تحميل التطبيق

يمكن تحميل تطبيق "My WE" بسهولة من متجر التطبيقات المعتمد.

تسجيل الدخول

يطلب من المشتركين تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف الأرضي وكلمة المرور الخاصة بهم.

الوصول إلى الفواتير

بمجرد تسجيل الدخول، يمكن للمشتركين النقر على أيقونة "الفواتير" للوصول إلى قائمة بفواتيرهم.

اختيار الفاتورة

يمكن للمشتركين اختيار الفاتورة التي يرغبون في الاستعلام عنها من بين القائمة المعروضة.

عرض التفاصيل

بعد اختيار الفاتورة، ستظهر تفاصيل الفاتورة بما في ذلك قيمة المبلغ المستحق للدفع.

للاستعلام عن الفواتير عبر خدمة العملاء، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي من خدمة العملاء

الاتصال على الرقم 19777.

اتباع التعليمات المسجلة التي تظهر عند الاتصال.

إدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بك الذي ترغب في استعلام فاتورته.

ستتمكن من معرفة قيمة الفاتورة وتاريخ الاستحقاق بمجرد الانتهاء من الخطوات المطلوبة.