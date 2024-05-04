السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"فورين بولسي": إسرائيل فشلت في استراتيجية الردع

نشرت مجلة "فورين بولسي" الأمريكية، اليوم السبت، تحليلا بعنوان "إسرائيل فشلت في استعادة الردع" للباحث سجاد صفائي، الذي يعمل زميلًا ما بعد الدكتوراه في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا الاجتماعية في ألمانيا.

في التحليل، أشار التقرير إلى فشل استراتيجية الردع التي اتبعتها إسرائيل على مر العقود، والتي أصبحت تحت الاختبار بشدة بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وما تلاه من استمرار لهذا الفشل بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحرب الضارية في غزة.

وأكد التقرير أن الردع كان مفهومًا مهمًا في الخيال الاستراتيجي الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة، ولم يسبق أن هيمن أي مفهوم آخر عليه بنفس القدر، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لرؤساء وزراء إسرائيليين ومسؤولين عسكريين تؤكد أهمية الردع، مثل تصريح رئيس الوزراء السابق أرييل شارون بأن الردع هو "السلاح الرئيسي للبلاد – الخوف منا"، وتصريح الجنرال الإسرائيلي الشهير موشيه ديان بأنه يجب أن يُنظر إلى إسرائيل كـ "كلب مسعور".

فشل مفهوم الردع لدى استراتيجية الاحتلال

وبعد الهجوم في أكتوبر 2023، أصبح واضحًا أن هناك ضرورة ملحة لإعادة بناء الردع الإسرائيلي، الذي كان يتراجع تدريجيًا منذ انسحاب إسرائيل من لبنان في عام 2000، بحسب التقرير.

وقال نتنياهو بعد الهجوم إن "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل"، وتعهد بأن الجيش سوف يهاجم حماس بقوة "لم يسبق لها مثيل"، لكن وفقًا للتحليل المنشور على المجلة الامريكية، فشلت استعراضات القوة العسكرية الإسرائيلية في استعادة الردع، حيث أدت الهجمات البرية إلى إدانة دولية ومعدلات خسائر مرتفعة زادت من مخاوف ضعف القوات البرية الإسرائيلية.

كذلك أكد التقرير أن الفشل الأساسي لاستعادة الردع الإسرائيلي يكمن في عدم تحقيق الانتصارات العسكرية الكبيرة، مما أدى إلى تفاقم المخاوف والاحتجاجات الدولية.

إسرائيل سجاد صفائي معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا المانيا الدكتوراة غزة حركة حماس

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