نائب رئيس هيئة المجتمعات يتفقد مشروعات الطرق والإسكان بالعبور الجديدة (صور)

استقبل الدكتور المهندس ‏أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ومسئولي الجهاز، المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس كمال بهجت والمهندس أحمد عمران مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والوفد المرافق، وذلك لمعرفة مستجدات المشروعات القومية وأعمال المرافق والطرق ومشاريع الإسكان بالمدينة.

جولة مكوكية لمتابعة اعمال الطرق ومنطقة المجاورات ومشاريع الاسكان بالعبور الجديدة



واستعرض الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الجهاز لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، المشروعات القومية للطرق والمرافق والإسكان داخل المدينة وكذلك عرض تقديمي عن آخر الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة للمدينة.

واستهل المهندس أمين غنيم والوفد المرافق له الزيارة التفقدية لمتابعة لمشروعات الطرق داخل المدينة‏ مروراً على طريق R3 بطول 5.8 كيلو متر الذى يربط منطقه الأمل بالطريق الدائري الاوسطي كما تابع و طريق R4 بطول 11.2 كيلو متر والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وشدد المهندس آمين غنيم على اهميه الالتزام بالجوده في تنفيذ جميع بنود الاعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على اعمال الطرق في المدينة.



كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والوفد المرافق لة منطقة المجاورات (209متر – 276متر – 350متر – 400متر – 450متر – 500متر ) بمنطقة الأمل سابقا للوقوف على آخر أعمال المرافق و أعمال الفرم تمهيدا لتسليم قطع الأراضي قريبا العملاء الذين تم توفيق اوضاعهم

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية على أهمية سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد .

كما شلمت الجولة التفقدية لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بالمرور على الحي 16 بمشروع سكن لكل المصريين و الذي يضم عدد ( 433 ) عمارة بإجمالي (10392) وحدة بالمشروع حيث تابع مستوى التشطيبات الخارجية والداخلية.

ووجه المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف الاعمال لسرعة الانتهاء من الاعمال المستهدفه فى المواعيد المحدده طبقا للبرامج الزمنية المحدده والتاكيد على جودة تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.