السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"حاول إنقاذها".. مصرع طالبة ثانوى وعمها غرقا فى المنيا

غرق شخص - آرشيفية
غرق شخص - آرشيفية

لقيت طالبة وعمها مصرعهما غرقا، في نهر النيل، في  مركز المنيا بعد أن حاول عمها التدخل لإنقاذها بعد أن شاهدها تستغيث للنجاة من الغرق.

تلقت عمليات النجدة بلاغًا يفيد، بمصرع طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق والدها "عمها"، غرقا في مجري نهر النيل، أمام مركز المنيا انتقل فريق الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع كل من "روفيدا، م، ع"، 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق والدها “ عمها "مصطفي، ب، ع"، 25 سنة، عامل، مقيمين بكفر المنصورة بمركز المنيا، غرقا بمجري نهر النيل، أمام قرية زاوية سلطان من الناحية الشرقية، فيما نجا شقيقها من الموت أثناء محاولة إنقاذهما.

وقال شهود عيان إنه الطالبة وأسرتها كانا في رحلة دينية لزيارة المقابر شرق النيل بالمنيا، وأثناء قيامها بغسل يديها ووجهها، سقطت في نهر النيل، فحاول عمها إنقاذها فغرقا سويا، فيما نجا شقيقها من الغرق.

وتم انتشال الجثتين من خلال فريق الإنقاذ النهري، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

نهر النيل مركز المنيا الغرق عمليات النجدة مصرع طالبة بالصف الأول الثانوي مجرى نهر النيل

مواد متعلقة

انتشال جثة "سودانى" غرق فى نيل الوراق

التصريح بدفن جثة صياد غرق بمياه البحر غرب الإسكندرية

النزهة الأخيرة.. انتشال جثة طفل غرق أمام أصحابه فى نهر النيل بأطفيح

غرق شاب فى نهر النيل بأطفيح

البحث عن جثمان صياد غرق في بحر الدخيلة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال