"حاول إنقاذها".. مصرع طالبة ثانوى وعمها غرقا فى المنيا

لقيت طالبة وعمها مصرعهما غرقا، في نهر النيل، في مركز المنيا بعد أن حاول عمها التدخل لإنقاذها بعد أن شاهدها تستغيث للنجاة من الغرق.

تلقت عمليات النجدة بلاغًا يفيد، بمصرع طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق والدها "عمها"، غرقا في مجري نهر النيل، أمام مركز المنيا انتقل فريق الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع كل من "روفيدا، م، ع"، 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق والدها “ عمها "مصطفي، ب، ع"، 25 سنة، عامل، مقيمين بكفر المنصورة بمركز المنيا، غرقا بمجري نهر النيل، أمام قرية زاوية سلطان من الناحية الشرقية، فيما نجا شقيقها من الموت أثناء محاولة إنقاذهما.

وقال شهود عيان إنه الطالبة وأسرتها كانا في رحلة دينية لزيارة المقابر شرق النيل بالمنيا، وأثناء قيامها بغسل يديها ووجهها، سقطت في نهر النيل، فحاول عمها إنقاذها فغرقا سويا، فيما نجا شقيقها من الغرق.

وتم انتشال الجثتين من خلال فريق الإنقاذ النهري، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.