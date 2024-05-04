قبل انطلاقها.. تنبيهات عاجلة من "التعليم" بشأن امتحانات الترم الثانى
عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهات على المديريات التعليمية قبل انطلاق امتحانات النقل، التي من المفترض أن تنطلق في 8 مايو.
ويرصد "الدستور"، خلال التقرير التالي، أبرز التنبيهات التي عممت على المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية.
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- يجب الالتزام بالزي المدرسي خلال أداء امتحانات الترم الثاني 2024.
- لن يُسمح بدخول امتحانات الترم الثاني 2024 للطلاب المخالفين.
- ممنوع دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول.
- في حالة وجود هاتف مع الطالب داخل اللجنة، ستتم مصادرته، وسيتم تفعيل لوائح الامتحانات.
- غير مسموح باستخدام الكوريكتور على ورقة امتحانات الترم الثاني 2024.
- غير مسموح باستخدام أي ألوان داخل ورقة امتحانات الترم الثاني 2024.
- يجب الإجابة عن أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بقلم جاف أزرق اللون فقط.
- سيتم إغلاق باب المدرسة بعد بدء امتحانات الترم الثاني 2024.
- لا يُسمح لأولياء الأمور بالدخول إلى المدرسة خلال عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لأي سبب.
- يجب تواجد الطالب داخل لجنة امتحانات الترم الثاني 2024 قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.
- يجب إحضار كل الأدوات اللازمة للطالب.
- غير مسموح للطلاب بتبادل الأدوات.
- يجب متابعة جدول امتحانات الترم الثاني 2024 بشكل صحيح.
- منع دخول الطالب المدرسة دون الزي المدرسي.
- منع ارتداء البناطيل الممزقة بأي شكل.
- غير مسموح لأي طالب دخول لجنة امتحانات الترم الثاني 2024 بعد المواعيد الرسمية.
- يجب ردع أي محاولات شغب بين الطلاب وفقًا للوائح الانضباط بشكل صارم.
- مسئولية الطالب الحفاظ على متعلقاته الشخصية.
- يمنع بشدة وضع المكياج أو ارتداء الإكسسوارات أو الحظاظات.