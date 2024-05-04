السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاقها.. تنبيهات عاجلة من "التعليم" بشأن امتحانات الترم الثانى

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهات على المديريات التعليمية قبل انطلاق امتحانات النقل، التي من المفترض أن تنطلق في 8 مايو.

ويرصد "الدستور"، خلال التقرير التالي، أبرز التنبيهات التي عممت على المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضًا

txt

محاولات جديدة لإنهاء الخلاف بين صلاح وحسام حسن قبل مباراتى تصفيات المونديال

- يجب الالتزام بالزي المدرسي خلال أداء امتحانات الترم الثاني 2024.
- لن يُسمح بدخول امتحانات الترم الثاني 2024 للطلاب المخالفين.
- ممنوع دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول.
- في حالة وجود هاتف مع الطالب داخل اللجنة، ستتم مصادرته، وسيتم تفعيل لوائح الامتحانات.
- غير مسموح باستخدام الكوريكتور على ورقة امتحانات الترم الثاني 2024.
- غير مسموح باستخدام أي ألوان داخل ورقة امتحانات الترم الثاني 2024.
- يجب الإجابة عن أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بقلم جاف أزرق اللون فقط.
- سيتم إغلاق باب المدرسة بعد بدء امتحانات الترم الثاني 2024.
- لا يُسمح لأولياء الأمور بالدخول إلى المدرسة خلال عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لأي سبب.
- يجب تواجد الطالب داخل لجنة امتحانات الترم الثاني 2024 قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ.
- يجب إحضار كل الأدوات اللازمة للطالب.
- غير مسموح للطلاب بتبادل الأدوات.
- يجب متابعة جدول امتحانات الترم الثاني 2024 بشكل صحيح.
- منع دخول الطالب المدرسة دون الزي المدرسي.
- منع ارتداء البناطيل الممزقة بأي شكل.

- غير مسموح لأي طالب دخول لجنة امتحانات الترم الثاني 2024 بعد المواعيد الرسمية.
- يجب ردع أي محاولات شغب بين الطلاب وفقًا للوائح الانضباط بشكل صارم.
- مسئولية الطالب الحفاظ على متعلقاته الشخصية.
- يمنع بشدة وضع المكياج أو ارتداء الإكسسوارات أو الحظاظات.

امتحانات إجتياز أول أيام إمتحانات الثانوية العامة إجراء امتحانات إستعدادت الفصل الدراسي الثاني

مواد متعلقة

مارادونا يعود إلى وطنه.. خطط لنقل رفاته تكريماً له

الأكثر قراءة

عاجل| بعد 8 سنوات.. على معلول ينتظر حدثًا تاريخيًا مع الأهلى فى لقاء الجونة

هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الشيخ محمد أبو بكر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ميار الببلاوى

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال