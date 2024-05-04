محافظ الغربية يناقش إجراءات تشغيل وتطوير مستشفى الطب الرياضى بطنطا

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتور أسامة بليل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ويسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور أشرف عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة المركز التخصصي للطب الرياضي بطنطا ومدير مستشفى الطب الرياضي، وذلك لمناقشة إجراءات تشغيل وتطوير مستشفى الطب الرياضي التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يقع بمدينة طنطا بمنطقة الاستاد، بالتنسيق بين مديرية الصحة بالغربية ومديرية الشباب والرياضة بالغربية.

واستمع إلى شرحٍ تفصيليّ عن المستشفى الذي تم افتتاحه منذ عام 2002 على مساحة 20×40م2، والمُحاط بحديقة تم تجهيزها على أعلى مستوى.

مستشفى الطب الرياضى بالغربية

ويضم المستشفى عددا كبيرا من التخصصات الطبية، ويتكون من 3 طوابق تضم 57 سريرًا، ويضم الطابق الأول عيادات خارجية (علاج طبيعي- جيم- عيادة أسنان- عيادة عظام- عيادة باطنة- استقبال- معمل- أشعة- عيادة أنف وأذن- عيادة رمد)، ويضم الطابق الثاني عمليات وإفاقة وغرف إقامة، والطابق الثالث يضم 41 سريرًا، كما يضم معمل قياسات فسيولوجية، وماكينة كهرباء وشبكة غازات، وجيم مجهزا، وصيدلية.

وأكد المحافظ أن أعمال تطوير وتشغيل المستشفى ستكون إضافة قوية إلى المنظومة الرياضية بمحافظة الغربية، والمحافظات المجاورة، لعلاج اللاعبين من الإصابات التي يتعرضون لها خلال التدريبات واللعب مع أنديتهم، فضلًا عن تقديم الخدمة الطبية للأهالي بشكل عام.

وأشار المحافظ إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من تشغيل وتطوير المستشفى لخدمة الرياضيين، وتوفير الوقت وسرعة تقديم العلاج والتأهيل المناسب للاعبين والرياضيين، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الإمكانات الطبية المتمثلة في العنصر البشري والفني الكثير مما يضعها في مصاف الدول الكبرى وتقديم الخدمة الطبية المختلفة في الفترة المقبلة.