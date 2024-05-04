السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"الصحة" تختتم تدريب إعداد المثقفين الصحيين والتوعية بالمبادرات الرئاسية بالمنوفية

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

اختتمت الإدارة العامة للإعلام والتعليم والاتصال الصحي بوزارة الصحة أسبوع فعاليات الدورة التدريبية  التوعية بالمبادرات الرئاسية، والتى نظمتها لـ40 متدربًا من المثقفين الصحيين بالمنوفية، وحاضرت فيها الدكتورة لمياء حمدى، مديرة إدارة الإعلام والاتصال الجماهيري، والدكتورة رباب حسن، مدير إدارة المتاحف والاتصال المباشر. 

يأتي التدريب تعزيزًا لدور المثقفين في تنفيذ برامج التثقيف الصحي الشامل، وكذلك تطوير مهارات المشاركين في مجال التثقيف الصحي، وبناء قدراتهم لتطبيق حلقات توعوية صحية في هذا المجال لتوصيل الرسائل الصحيحة للمواطنين وتعديل الأفكار والمعلومات المغلوطة، وتبني نمط حياة وممارسات صحية سليمة من أجل رفع المستوى الصحي بالمجتمع.

وتضمن البرنامج التدريب على أعمال التثقيف الصحى والمهارات الشخصية لمقدمي خدمة التوعية الصحية، وكذلك التوعية بالمبادرات الرئاسية وخدماتها، وتخلل التدريب العديد من ورش العمل التى تناولت عددًا من الموضوعات، مثل السرطان والتدخين وتغير المناخ والحد من الولادات القيصرية.

وفى نهاية الدورة، تم تسليم المتدربين شهادات حضور الدورة، تحت إشراف الدكتور أحمد سعيد شاويش، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنوفية.

 

محافظة المنوفية صحة المنوفية دورة اعداد المثقفين الصحيين والتوعية بالمبادرات الرئاسية مدرية الشؤن الصحية بالمنوفية رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

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