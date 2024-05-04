السبت 04 مايو 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يحيل 37 من عمال مستشفيات الرمد والحميات للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المنشآت الطبية والمستشفيات، بهدف متابعة انضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على وجود الأطقم الطبية والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى. يأتي ذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد من جاهزية المستشفيات بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، رافقه في هذه الجولة نائبه الأستاذ محمد موسي، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتور محمد سلامة مدير عام المستشفيات، والدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى الرمد، والدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم.

بدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد العيادات الخارجية لمتابعة انتظام سير العمل في مستشفى رمد شبين الكوم. كما أجرى حوارًا مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى نوعية الخدمات المقدمة لهم منذ دخولهم للاستقبال والرسوم المحصلة، بهدف التأكد من التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، كما لاحظ وجود زحام شديد على العيادات الخارجية أثناء المرور.

في الحالة الفورية، أمر المحافظ بزيادة عدد العيادات الخارجية وتزويدها بالأطقم الطبية اللازمة لاستيعاب تزايد الحالات المرضية في المستشفى، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم وضمان التعامل اللحظي مع أية طوارئ. كما قام المحافظ بتفقد مجمع الصيدليات واستمع إلى شرح واف من مدير المستشفى حول آلية العمل وقوة الأطقم الطبية وحجم تردد الحالات. وخلال تفقده، قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال النظافة والأمن بالمستشفى كدعم لهم.

كما أحال المحافظ 23 عاملاً بالمستشفى للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي مسبق وتقصيرهم في أداء مهام عملهم. وأيضًا تفقد المحافظ غرف الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، وحرص على زيارة الأسر الفلسطينية المصابة للاطمئنان عليهم، موجهًا بتقديم الرعاية الطبية ومؤكدًا على دعمه الكامل. كما أحال محافظ المنوفية 14 عاملاً بالمستشفى للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام عملهم.


وتابع المحافظ انتظام العمل في مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة "جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري" بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، حيث قام بزيارة غرف العناية المركزة وغرف العمليات، واطمأن على الحالة العامة وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى تواجد النوبتجية الطبية.

كما قام المحافظ بتخصيص كشك في قرية أم خنان بنطاق مركز ومدينة قويسنا لمريض أجرى عملية تثبيت فقرات كمصدر ثابت له ولأسرته بناءً على طلبه، وشدد على رفع درجة التأهب والجاهزية في جميع المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة تجهيز أقسام الاستقبال في المستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفوري خلال فترة الإجازات والأعياد مع حالات الطوارئ والمترددين، بالإضافة إلى متابعة توافر الأدوية الخاصة بالطوارئ لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وأشار المحافظ إلى وجود لجان ميدانية مستمرة للمرور على المنشآت الطبية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما ألغى الراحات والإجازات خلال فترة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، لمتابعة توافر الخدمات الطبية والالتزام بالنوبتجيات وجداول العمل، مع التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وسرعة إيجاد الحلول العاجلة.

محافظ المنوفية جوله على المستشفيات احالة 37من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق توزيع بونات غذائيه على عمال النظافة توفير كشك لمريض

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