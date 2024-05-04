السبت 04 مايو 2024
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فن

سينرجي فيلمز تروّج لـ السرب: "دم المصريين خط أحمر"

محمد دياب
محمد دياب

روّجت شركة سينرجي فيلمز من جديد لـ السرب الذي يعرض حاليًا داخل دور العرض السينمائي في أكثر من 60 سينما بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بنشر فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وكتبت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي فيلمز، على موقع إنستجرام قائلًة: "#فيلم_السرب يعرض الآن بجميع دور العرض في مصر #دم_المصريين_خط_احمر".

وكان الفيديو الذي نُشر عبر الصفحة على موقع “انستجرام”، يحمل صورة الفنان محمد دياب، الذي حقق نجاح كبير في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل مليحة الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

"السرب" من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، دياب، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة فيلم السرب 

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا في ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

شركة سينرجى فيلمز سينرجي فيلمز فيلم السرب السرب دم المصريين خط احمر

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