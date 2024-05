تعرف على دور كل فيتامين ومعدن في الجسم

الفيتامينات والمعادن هي العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها أجسامنا لتعمل بشكل صحيح، حيث تلعب أدواراً حاسمة في مختلف العمليات الجسدية، من عملية التمثيل الغذائي إلى وظيفة المناعة، فيما يلي أهمية كل فيتامين ومعدن وكيف تساهم في صحتنا العامة.

​فيتامين أ: مقوي لصحة العين والمناعة

يشتهر فيتامين أ بدوره في تعزيز الرؤية الجيدة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما أنه ضروري للحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية (البطانة الداخلية لأعضاء الجسم المختلفة مثل الأنف والفم وحتى المعدة)، والتي تعمل كحواجز أمام البكتيريا والفيروسات، وفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب السريري، فإن نقص فيتامين (أ) يمكن أن يضر بوظيفة المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يمكن العثور على فيتامين أ في الأطعمة مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ.

مركب فيتامين ب: إنتاج الطاقة ودعم الجهاز العصبي

الفيتامينات ب المركب، بما في ذلك ب1 (الثيامين)، ب2 (الريبوفلافين)، ب3 (النياسين)، ب5 (حمض البانتوثنيك)، ب6 (البيريدوكسين)، ب7 (البيوتين)، ب9 (حمض الفوليك)، و ب12 (الكوبالامين). تلعب أدوارًا حيوية في إنتاج الطاقة، ووظيفة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients إلى أن نقص هذه الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى التعب والضعف والمشاكل العصبية، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامينات ب الحبوب الكاملة واللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والخضروات الورقية والمكسرات والبذور.

فيتامين ج: مقوي لجهاز المناعة ومضاد للأكسدة

يشتهر فيتامين C بخصائصه المعززة للمناعة، فهو يساعد على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي تعتبر ضرورية لمكافحة الالتهابات، فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وفقا لدراسة في العناصر الغذائية، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين C إلى ضعف المناعة وزيادة التعرض للعدوى. بخلاف البرتقال والليمون، تشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C الفواكه الحمضية والفراولة والكيوي والفلفل الحلو والقرنبيط والطماطم.

فيتامين د: صحة العظام ووظيفة المناعة

فيتامين د ضروري للحفاظ على عظام قوية وصحية عن طريق المساعدة في امتصاص الكالسيوم والفوسفور.

كما أنه يلعب دورًا في وظيفة المناعة، حيث تشير الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients إلى أن نقص فيتامين د قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية والالتهابات، لاحظ أيضًا أن دراسة في مجلة الكيمياء الحيوية الستيرويدية والبيولوجيا الجزيئية وجدت أن نقص فيتامين د يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

يعد التعرض لأشعة الشمس مصدرًا مهمًا لفيتامين د، وتشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د الأسماك الدهنية بالإضافة إلى الأطعمة المدعمة مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب.

​الحديد: نقل الأكسجين وإنتاج الطاقة

الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم. وبدون كمية كافية من الحديد، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، مما يؤدي إلى التعب والضعف، وفقا لبحث نشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن نقص الحديد هو نقص التغذية الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، تشمل الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا والعدس والتوفو والسبانخ والشمندر.