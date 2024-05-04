خلف كواليس دواعي سفر.. كامل الباشا يروي قصة انضمامه للمسلسل

تحمس الفنان الفلسطيني كامل الباشا لدوره القبطان اسمه إبراهيم، ضمن أحداث العمل الفني الذي سيعرض ضمن مسلسلات الأوف سيزون، وبمجرد أن قرأ السيناريو الذي كتبه المؤلف والسيناريست محمد ناير وافق بسبب فكرته المختلفة والتي شجعته على خوض التجربة الفنية، التي يعمل فيها محمد ناير مخرجًا للمرة الأولى.

وتابع الباشا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "كانت كواليس مسلسل دواعي السفر مميزة ومختلفة وكان الجميع يتعاون مع بعض، حتي أنني شعرت بأنني وسط عائلتي الثانية وهذا خلق داخلنا شغف لاستكمال العمل وانتظار رأي الجمهور به، بسبب اختلاف السيناريو والشخصية التي العبها والتي تبعث برسالة أمل للمشاهد".

وأضاف: "يمكنني وصف مسلسل دواعي السفر بالعمل الجرئ والذي سيحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، خاصًة في التفاصيل التي سيعشها الجمهور معي انا وأمير عيد الذي يلعب شخصية ثرية ومهمة وتعلمت منها أيضًا الكثير"، ولفت إلى أن مصر صاحبة الفضل عليه في مشوراه الفني وهذا لا يمكن أن ينكره أو يتجاوز عنه.

وعن شخصية القبطان إبراهيم، قال: "هي شخصية مرحة وخفيفة الظل، تحب الحياة وتحاول البحث طوال رحلتها في الحياة وخبرته التي اكتبسها في الحياة ستساعده في المواقف التي يمر بها مع علي -أمير عيد-"، موضحًا أن المسلسل والأحداث التي به تحمل الكثير من الرسائل الهامة للشباب والأسرة.

أبطال دواعي السفر

مسلسل "دواعي السفر" يشارك في بطولته أمير عيد، كامل الباشا، أحمد غزي، أيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.