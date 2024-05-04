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محمد الباز

حوادث

المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعى محظور

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة "7"  من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من فبراير 1994.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها، ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14 فبراير 1994 ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.

المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمي اسكندر عدم دستورية

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